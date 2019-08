Ngồi trú nắng, 2 công nhân bị tường đè tử vong

Quảng cáo

Trưa ngày 16/8, ông Trần Hữu Luận - Chủ tịch UBND phường Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận với PV báo Tiền Phong đang chỉ đạo lực lượng công an và Tổ trật tự đô thị phường xuống xác minh vụ việc tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn phường.

Nhà xưởng nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, một nhà xưởng đóng trú tại KP.Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX.Dĩ An đang tiến hành tháo dỡ, sửa chữa. Do thời tiết nắng nóng, các công nhân làm việc tại công trình tạm nghỉ giải lao, có 2 công nhân ngồi sát bức tường để tránh nắng thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè trúng gây tử vong ngay sau đó.

Danh tính hai nạn nhân chưa được tiết lộ và chỉ xác định là nam giới độ tuổi 40 đến 50. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Hương Chi