Ngổn ngang công trường sửa đường vừa bị Sở GTVT Hà Nội chấn chỉnh

Hiện nay Sở GTVT Hà Nội đang giao cho Ban Duy tu thực hiện các dự án sửa chữa mặt đường, khe co giãn đường vành đai 3 trên cao, khe co giãn cầu Vĩnh Tuy, Đại lộ Thăng Long, đường Ngọc Hồi. Sau khi bị dư luận có ý kiến về việc một số công trình thi công sửa chữa không gọn gàng, thậm chí sáng 6/3 vừa qua, trên làn đường đang sửa chữa khe cho giãn cầu Vĩnh Tuy (ảnh trên) còn xảy ra tai nạn xe máy gây chết người, Sở GTVT Hà Nội đã có văn chấn chỉnh, yêu cầu Ban Duy tu thu hồi giấy phép, dừng thi công đối với công trường không gọn gàng, đảm bảo an toàn.