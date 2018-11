Ngư dân vây trụ sở Bảo Việt Quảng Bình đòi quyền lợi

Theo phản ánh của các ngư dân, vì quá bức xúc trước việc chây ì của Bảo Việt trong việc đền bù tai nạn tàu cá, họ đã kéo đến đây để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, phía Bảo Việt Quảng Bình từ chối tiếp xúc, cho đóng cửa các phòng ban chức năng. Trước thái độ kiên quyết của ngư dân, nhiều giờ sau, đại diện Bảo Việt Quảng Bình mới gặp ngư dân.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, những ngư dân đến vây trụ sở của Bảo Việt Quảng Bình để đòi quyền lợi là gia đình của ông Phạm Ngọc Cường, chủ tàu cá và các bạn tàu (người làm công) của ông Cường. Họ cho rằng, Bảo Việt đã chây ì trong việc đền bù chiếc tàu cá bị chìm, khiến gia đình họ lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn, không có việc làm.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 8/1/2018, tàu cá mang số hiệu QB 93192 TS của ông Phạm Ngọc Cường đánh bắt trên vùng biển cách cửa Gianh (Quảng Bình) chừng 10 hải lý, bất ngờ bị tàu Hùng Khánh 86 ở Hải Phòng đâm chìm. Các thành viên trên tàu may mắn được cứu sống.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Cương đã làm các thủ tục cần thiết gửi đến Bảo Việt Quảng Bình yêu cầu bồi thường theo hợp đồng. Phía Bảo Việt Quảng Bình đã đưa ra hết lí do này đến lí do khác để từ chối đền bù bảo hiểm. Ban đầu, Bảo việt Quảng Bình lấy lí do ông Cường không đóng phí lần 2 (45 triệu đồng) dẫn đến vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi Tiền Phong đăng tải các bài viết, chứng minh việc không đóng phí lần 2 thuộc lỗi của Bảo Việt chứ không phải lỗi của ông Cường, thì Bảo Việt Quảng Bình lại cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá cho ông Cường sau khi xảy ra tai nạn, dẫn đến hợp đồng vô hiệu…

Theo phản ánh của ông Cường, sau khi báo chí vào cuộc phản ánh vụ việc, Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt cùng đã cử người vào gặp gỡ gia đình để thương lượng. Tuy nhiên, cho đến nay phía Bảo Việt vẫn chưa có phản hồi chính thức cho gia đình biết kết quả. Nếu phía Bảo Việt trả lời không đền bù để gia đình làm các thủ tục khởi kiện ra tòa án.

Ông Phạm Ngọc Cường bức xúc: “Hơn 10 tháng rồi mà Bảo Việt không đền bù cho chúng tôi. Họ hứa hết lần này đến lần khác mà có thực hiện đâu. Chúng tôi mua bảo hiểm một năm cả trăm triệu đến khi gặp sự cố Bảo Việt lại tìm cách trốn tránh. Trong khi tiền mua tàu chúng tôi phải vay giờ tàu nằm bờ mà tháng nào vẫn phải đóng lãi, nợ cũ chưa trả được giờ phải gánh thêm nợ mới”.

Hoàng Nam