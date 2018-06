Ngủ say sau khi xem World Cup, nhà cháy vẫn không hay biết

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 27/6, tại số nhà 87/2 đường Lê Hồng Phong (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) của ông Trần Ngọc Châu bất ngờ bốc cháy dự dội.Lúc này, gia đình ông Châu đang ngủ say sau khi xem bóng đá World Cup nên không hề hay biết vụ việc. Rất may, hàng xóm ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ nhà ông Châu nên đã chạy sang đập cửa, tri hô đánh thức chủ nhà dậy thoát ra ngoài. Một số người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời điện báo báo lực lượng PCCC.Nhận được thổng tin, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai phun nước chống cháy lan. Do căn nhà bị cháy có kiến trúc kín nên lượng khói bốc lên dày đặc, lực lượng chức năng phải dùng đến máy hút khói…Khoảng 30 phút sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng rất nhiều tài sản trong phòng đã bị thiêu rụi.

Theo Saostar