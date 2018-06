Người dân cần cảnh giác và tỉnh táo

Anh Lê Quốc Phong đã thông tin đến người dân Phong Phú, Bình An những nội dung quan trọng tại kỳ họp Quốc hội lần này được các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua. Trong đó, có những luật được đông đảo cử tri cả nước quan tâm, theo dõi như Luật An ninh mạng; Luật Đơn vị hành chính đặc biệt (Luật Đặc khu).

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng dành sự quan tâm và kiến nghị về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm: Tình hình gây rối, mất trật tự tại Bình Thuận, Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu… Theo cử tri Trần Văn Sơn (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong), tình trạng biểu tình, gây rối, mất an ninh trật tự tại Bình Thuận trong những ngày gần đây xuất phát từ việc, nhiều người chưa hiểu rõ về Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Sự thiếu hiểu biết của người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo gây ra những hành động sai trái.

ĐBQH Lê Quốc Phong ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của người dân gửi đến Quốc hội và cho rằng, các vụ việc gây rối tại Bình Thuận trong thời gian qua rất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự địa phương và bức xúc trong nhân dân. Anh Lê Quốc Phong cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của người dân; trân trọng tấm lòng yêu nước của người dân ở trong nước và cả kiều bào nước ngoài. Tuy nhiên, ở góc độ nào đấy, ý kiến của cử tri phải được trình bày đúng lúc, đúng nơi. Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị người dân cần có sự cảnh giác và tỉnh táo không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước để gây rối, phá hoại an ninh, trật tự với những mưu đồ xấu.

An Khoa