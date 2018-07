Người dân Hà Nội đổ xô ra sông bắt cá sau cơn mưa

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm qua (20/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm; riêng Sơn La, Hòa Bình và khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm như: Minh Đài (Phú Thọ) 279mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 117mm, Sơn Tây (Hà Nội) 142mm, Hà Đông (Hà Nội) 126mm, Ba Vì (Hà Nội) 174mm…