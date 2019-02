Người dân hành xác trở lại TPHCM

Phờ phạc ngày trở lại

Rạng sáng 10/2, tại bến xe Miền Đông bắt đầu đón những chuyến xe từ miền Bắc, Trung và Tây Nguyên đổ về ngày càng đông. Các xe liên tục nối đuôi nhau vào bãi để trả khách. Bước xuống xe ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, phờ phạc sau một hành trình dài cả ngàn cây số.

Chị Nguyễn Thị Liên, quê Thừa Thiên - Huế cho biết, chị lên xe rời quê từ sáng 9/2, sau một ngày một đêm thì khoảng 5h sáng nay (10/2) chị xuống bến xe Miền Đông. Trên xe không còn chỗ trống, nhiều người nằm luồng nên khá chật chội, đã vậy trên đường ăn uống không được gì nên vừa bước xuống xe là chị phải chạy ngay vào toilet để nôn, giao lại cho anh chồng một đống hành lý và đứa con gái 3 tuổi. “Mỗi năm tết đến là khổ cái đi lại, cảnh xa quê ai cũng muốn về với gia đình để đoàn tụ nên phải chấp nhận chịu cực thôi em à”, chị Liên chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ là gia đình anh Trần Văn Phát, quê Thanh Hóa cũng vượt gần ngàn cây số để từ quê trở lại Sài Gòn làm ăn. Do gia đình có đến 5 người, vợ và con lại không chịu được mùi xăng nên cả nhà anh đi tàu. “Giá vé có phần đắt hơn nhưng được cái vợ con cũng đỡ mệt hơn so với đi xe, an toàn hơn”, anh Phát nói.

Người dân miền Tây đội nắng chạy xe máy trở lại Sài Gòn

Đối với các tỉnh miền Tây (gần với Sài Gòn), nhiều người chấp nhận đội nắng, di chuyển bằng xe máy ngày về quê và quay lại thành phố, dẫn đến tình trạng một số cung đường bị ùn tắc, kẹt xe hàng km. Để tránh cái nắng nóng, một số người dân chọn phương án rời quê từ sáng sớm, tuy nhiên họ cũng không tránh khỏi tình trạng đường đông đúc, di chuyển chậm.

Ghi nhận tại Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua quận 12 và Bình Tân vào lúc 13h chiều có rất đông người dân chạy xe máy lưu thông từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM. Do đây là thời điểm nắng to nên người đi đường phải trùm kín người bằng áo khoác, khăn quàng, găng tay....

Anh Nguyễn Văn Thành, quê Vinh Long cho biết, anh làm việc ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM. Kỳ nghỉ Tết này gia đình anh về quê từ ngày 26 tháng Chạp đến hôm nay thì quay lại Sài Gòn để chuẩn bị đi làm. “Vợ chồng tôi xuất phát từ 6h sáng ở Vĩnh Long để đi cho mát nhưng tắc đường quá nên mãi đến 13h mới đến TPHCM”.

Trong khi đó, để tránh tình trạng kẹt xe, nhiều người ở các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang…chấp nhận “đội nắng”, di chuyển vào khung giờ 12h trưa.

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 12h 30 trưa ngày 10/1, gần 1 km trên quốc lộ 60 (đoạn đường qua tỉnh Bến Tre) đã xảy ra tình trạng ùn ứ các phương tiện. Xe ô tô, xe khách nối đuôi kéo dài khiến xe máy chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trước tình trạng nắng nóng kèm kẹt xe.

Xếp hàng dài chờ bắt xe ở sân bay

Trái ngược với cảnh đội nắng đi xe máy, nằm vật vã cả ngày trời trên xe, tàu, nhiều người đi máy bay thì khá thoải mái hơn, song họ lại gặp nhiều khó khăn trong việc bắt xe ôm, taxi.

Anh Nguyễn Văn Bình, Hà Nội, đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất chiều 10/2 tỏ ra khá bực mình vì phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới bắt được taxi. “Khi vừa xuống sân bay, tôi lấy ngay điện thoại đặt xe nhưng bị quá tải, không tìm thấy tài xế. Đặt gần 10 phút không được tôi chạy vào làn bắt taxi thì phải xếp hàng dài đến gần 20 phút mới leo lên được taxi”, anh Bình nói.

Theo quan sát của PV, một số hành khách khác còn lại lội bộ tới bãi xe để hỏi xe, một số người còn giành giật tài xế do đứng đợi quá lâu mà người có nhu cầu đi lại thì không hề có dấu hiệu giảm.

Một số hành khách khác phải kéo va-li lội bộ ra đường để đón xe ôm hoặc taxi vì ngán ngẩm cảnh xếp hàng, vẫy tay mà không có kết quả. Nhân viên điều phối của các hàng taxi chạy liên tục để bố trí xe cho khách nhưng theo họ, để có được xe thì phải chờ từ 10- 15 phút do đường vào sân bay kẹt xe, không thể đáp ứng ngay cho khách được…

Cảnh sát giao thông hoạt động hết công suất

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 10/2 (mùng 6 Tết), người dân từ các tỉnh thành lân cận đã đổ về TPHCM mỗi lúc một đông khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ken cứng phương tiện. Tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra tại khu vực cửa ngõ phía Đông, phía Tây. Đặc biệt, các tuyến đường như quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, Kinh Dương Vương, cửa ngõ bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây… đông nghẹt phương tiện.

Hàng vạn người chạy xe máy chở cả gia đình, lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê nối đuôi nhau hàng cây số trên đường để trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. Ông Nguyễn Khắc Nam (50 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, ông chạy xe máy chở vợ từ quê lên TPHCM để chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên. Tuy nhiên, dọc đường đi gặp nhiều đoạn kẹt xe kéo dài khiến đoạn đường bình thường ông đi chỉ mất khoảng 5-6 tiếng thì nay phải mất gần 8 tiếng mới đến cửa ngõ TPHCM. “Năm nay lượng người đi xe máy trở lại TPHCM quá đông, đi dọc đường thấy người nối đuôi nhau dài mấy cây số như đi di cư vậy”, ông Nam nói.

Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) công an TPHCM cho biết, tình hình giao thông ngày cuối cùng nghỉ Tết ở các tuyến đường cửa ngõ TPHCM sẽ phức tạp hơn những ngày trước Tết. Nguyên nhân là trước Tết người dân rời TPHCM về quê nhiều ngày nên áp lực giao thông không cao.

Sau Tết, đa số người dân sẽ chọn ngày nghỉ cuối cùng để trở lại TPHCM chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm nên các tuyến đường cửa ngõ sẽ đông hơn rất nhiều. Đặc biệt, tuyến cửa ngõ phía Tây của thành phố, cả triệu người dân từ các tỉnh miền Tây chạy xe máy trở lại TPHCM chở theo nhiều hàng hoá, quà quê lỉnh kỉnh nên nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông sẽ tăng cao.

NGUYỄN DŨNG- NGÔ BÌNH- YẾN NHI