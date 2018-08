Người dân hối hả về nhà sau hai ngày quốc lộ 7 bị cấm đường

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn miền núi Nghệ An có mưa to đến rất to, cộng với nước từ biên giới Việt – Lào đổ về khiến mực nước tại thượng nguồn sông Lam dâng cao. Lũ lụt làm cho nhiều điểm của quốc lộ 7 ngập sâu trong nước, có đoạn ngập sâu hơn 3m. Ngoài ra, sạt lở taluy dương cũng vùi lấp quốc lộ 7 trong bùn đất.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng buộc phải đóng đường, đặt các biển báo, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ, nghiêm cấm người dân qua các đoạn đường nguy hiểm.

Trước những điểm của quốc lộ 7 bị ngập và sạt lở, cơ quan chức năng Nghệ An đã đặt biển báo, cử lực lượng túc trực ngăn cấm người dân lưu thông qua. Lũ rút dần, cũng là thời điểm ban, ngành Nghệ An triển khai phương án khắc phục hậu quả. Ngoài các điểm bị ngập lụt thì sạt lở cũng khiến quốc lộ bị tê liệt. Công tác khắc phục đang diễn ra khẩn trương. Để lưu thông qua các điểm đường bị ngập, người dân dùng xe thô sơ để đưa xe máy qua. Các nhà máy thủy điện ngừng xả lũ, lượng mưa giảm nên nước trên sông Lam rút dần, đồng thời công tác khắc phục khẩn trương nên các phương tiện được phép lưu thông. Người dân hối hả trở về nhà sau nhiều ngày bị cấm đường bởi lũ lụt. Theo ngành giao thông Nghệ An, những đoạn đường cuối cùng bị bùn đất vùi lấp đã được sản phẳng, quốc lộ 7 đã thông lên đến cửa khẩu Nậm Cắn. Hiện, máy xúc tiếp tục san gạt bùn đất ở đoạn đường con lại, sau đó mới khơi thông cống rãnh. Công đoạn này phải mất 1 tuần mới thực hiện xong.

Cảnh Huệ