Người đàn ông bị máy cưa cắt nát bàn tay

Nạn nhân Nguyễn S (43 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TT-Huế) gặp tai nạn lao động do bị máy cưa cắt nát bàn tay trái vào trưa 23/11. Anh S. được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền) ngay sau đó, với tình trạng ngón thứ 4 và 5 gần đứt lìa, chỉ còn dính bởi một cầu da rộng khoảng 0,8cm; đầu ngón trắng bệch, lạnh và xẹp do thiếu máu; các ngón khác thương tổn rất nặng, mép vết thương dập nát, xương vỡ nhiều mảnh nhỏ tại vị trí gãy, hệ thống gân gấp và duỗi đều bị đứt lìa…

Sau khi hội chẩn tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết và tiến hành phẫu thuật cấp cứu để nối ngón tay vi phẫu với kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Hồ Mẫn Trường Phú, Lê Khánh Linh, Nguyễn Thanh Sang, Đinh Thị Phương Hoài và kíp gây mê.

Ca phẫu thuật diễn ra vào 12h30 trưa 23/11. Sau phẫu thuật, các miệng nối trên vết thương thông tốt, đầu ngón tay hồng, căng phồng trở lại, thời gian vi tuần hoàn bình thường và chảy máu tốt tại các vị trí châm kim.

Theo bác sĩ Hồ Mẫn Trường Phú, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình-Phẫu thuật bàn tay Bệnh viện T.Ư Huế, phẫu thuật vi phẫu nối lại chi thể là một kỹ thuật khá phức tạp, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị đầy đủ cùng với đội ngũ phẫu thuật viên và gây mê có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm.

Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện khâu nối thành công đoạn chi thể đứt lìa do bị máy cưa cắt nát bàn tay trái bằng kỹ thuật vi phẫu dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi Carl Zeiss tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2).

Ngọc Văn