Người dân 'tố' bị người lạ hành hung khi làm việc với CSGT Hàng Xanh

Ngày 30/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Khắc Vĩnh (ngụ quận 1, TPHCM) cho biết, chiều tối 29/10, anh lái xe ô tô đi qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) thì bị CSGT Hàng Xanh yêu cầu dừng xe.

Anh Vĩnh xuống xe và được CSGT thông báo lỗi đi sai làn đường. “CSGT đề nghị xử lý tại chỗ. Tôi không đồng ý, yêu cầu lập biên bản xử lý vi phạm”, anh Khắc Vĩnh cho biết.

Sau đó, anh Vĩnh ngồi gần chốt CSGT để chờ lập biên bản và nhận lại giấy phép lái xe. Chờ lâu nên anh Vĩnh đã gọi điện cho anh trai là anh Nguyễn Thạc Vĩnh xuống.

Khi xuống tới nơi, hai anh em tiếp tục ngồi chờ. Trong lúc này, hai anh em thấy có 1 thanh niên đến nói chuyện gì đó với một CSGT ở chốt. Sau đó, thanh niên này đến gần hai em tôi ngồi quan sát một lúc rồi bỏ đi. Khoảng 9 phút sau, người này quay lại cùng với bốn người lạ khác mang theo hung khí.

“Hai anh em tôi hoảng sợ nên chạy lại gần chốt CSGT. Tuy nhiên, những người lạ này dùng gậy sắt và gạch đá tấn công hai anh em tôi. Anh trai tôi bị trúng ở mũi chấn thương và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Còn tôi bị gậy sắt đánh trúng ở tay”, anh Khắc Vĩnh nói.

Theo anh Vĩnh cho biết, trên đường đi đến bệnh viện, hai anh em còn bị những người này truy đuổi theo trên chiếc xe máy mang biển số 79N1-725.87. Sau khi băng bó vết thương, hai anh em đến Công an phường 15, quận Bình Thạnh trình báo sự việc.

Theo anh Khắc Vĩnh cho biết, hiện giấy phép lái xe của anh cũng chưa nhận lại sau khi xuất trình cho CSGT lúc kiểm tra.

Bị đánh chấn thương ở mũi phải đến bệnh viện điều trị, anh Nguyễn Thạc Vĩnh (quận 1, TPHCM) cho biết, sau sự việc bị nhóm người lạ tấn công hai anh em của anh khi làm việc với CSGT Hàng Xanh, anh đã làm đơn trình báo sự việc với Công an phường 15, quận Bình Thạnh.

Chiều 30/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh xác nhận có sự việc nhóm người đánh nhau gần chốt CSGT trực hôm 29/10.

“Sự việc đã được Đội CSGT Hàng Xanh báo cáo lên PC08 khi có thông tin phản ánh sự việc trên mạng. Sáng nay, 30/10 tổ công tác của PC08 đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc này rồi. Việc này cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ sự thật”, vị lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh cho biết.

“Riêng việc có giữ giấy phép hay không thì còn phải chờ xác minh lại. Qua báo cáo ban đầu thì tổ trực không có lập biên bản và cho xe đi rồi”, vị lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh thông tin.

