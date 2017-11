Người đẹp quảng cáo online: Lãnh đủ vì mê lời dụ mị

Thổi phồng công năng

Cách quảng cáo mới: kết hợp mạng xã hội + người có sức ảnh hưởng (KOL – key opinion leader of influencers) để quảng cáo SP đang trở thành xu hướng hiện nay. Tuy nhiên, có không ít KOL trong số này lại tiếp tay thổi phồng công dụng của SP kém chất lượng, khiến người tiêu dùng “lãnh đủ” vì tin mua.

Những thương hiệu top trên thì mời KOL là hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ… nổi tiếng; thương hiệu tầm tầm thì mời KOL là hotgirl, facebooker đẹp để tạo sức lan tỏa. Mới đây, tại buổi khai trương một quán trà sữa thương hiệu Singapore tại Q.1, khoảng 40 - 50 hotgirl, facebooker được mời đến ngồi đầy ắp quán. Phong cách thời thượng, sang chảnh, mỗi cô “ôm” một ly trà sữa rồi tạo dáng chụp hình “up” lên mạng xã hội. Hotgirl Ly Trần bộc bạch: “Được mời thì đến, chỉ đơn giản là post những tấm hình lung linh lên facebook của mình, check-in tại quán, chứ thực tình mình cũng không tìm hiểu kỹ trong trà sữa có gì, ảnh hưởng thế nào đến người dùng”.Kết quả là quán lúc nào cũng nhộn nhịp teen đến xếp hàng mua trà sữa, không hẳn vì ngon mà vì đây là nơi có nhiều người đẹp đã từng… uống.

Gần đây rộ lên phương pháp “giải độc tế bào” bằng các loại thực phẩm chức năng (TPCN). Các loại TPCN này đều nhập từ Mỹ, Thụy Sỹ, chủ yếu hàng xách tay nên không rõ về nguồn gốc, chất lượng được quảng cáo có thể thải chất độc trong từng tế bào. Tuy nhiên, ngay sau khi MC Ốc Thanh Vân, người mẫu Thuý Hạnh… vừa chia sẻ trạng thái quan tâm đến phương pháp “giải độc tế bào” bằng TPCN Detox Green để ngừa ung thư thì lập tức nhận được hàng ngàn lượt quan tâm, chia sẻ của fan và bạn bè. Ngay sau đó, lượt tìm kiếm về từ khoá “giải độc tế bào” cũng tăng mạnh trong những tháng gần đây. Tại nhà thuốc Mỹ Châu (Q.Tân Bình), một nhân viên cho biết, gần đây rất nhiều khách hỏi về các loại TPCN giải độc tế bào.

Sau khi xảy ra nhiều vụ lùm xùm về việc sử dụng hương liệu quá hạn hoặc sử dụng hoá chất, một nhãn hàng nước giải khát đã mời các ngôi sao như Thủy Tiên, Ốc Thanh Vân, The Men, hotgirl Huyền Anh - Bà “Tưng”… tham quan công nghệ sản xuất, uống sản phẩm (SP) tại công ty. Ngay lập tức, không ít bình luận người tiêu dùng bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ SP này. Thậm chí, không ít SP làm đẹp bị cấm và thu hồi vẫn được các KOL quảng cáo. Như TPCN giảm cân Super Fat Burner liên tục bị Bộ Y tế ra công văn thu hồi năm 2014 và 2015 do chứa chất cấm gây ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp của người sử dụng. Trong khi đó, hoa hậu quý bà Hoàng Thị Yến và diễn viên Tường Vi lại ra sức quảng cáo cho các cửa hàng đang bán SP này với các cụm từ rất kêu: hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Sự thật phũ phàng khi tin những hình ảnh lung linh của hotgirl.

“Mồi ngon” của sao

Tâm lý chung của người tiêu dùng là hễ thấy đăng quảng cáo một SP được người nổi tiếng sử dụng thì cho rằng SP đó tốt và uy tín?!. Ai cũng nghĩ “Đã là người nổi tiếng ai lại xài hàng dởm bao giờ”. Hơn nữa, nếu chính người nổi tiếng đó đứng ra làm sứ giả cho nhãn hiệu thì không muốn tin cũng không được.

Theo Hiệp hội Quảng cáo và Niềm tin toàn cầu Nielsen, với một SP, 92% người tiêu dùng tin vào lời giới thiệu của bạn bè, người thân, thần tượng hơn là tin vào quảng cáo của nhà sản xuất. Do đó, không ít người có niềm tin mù quáng vào các SP được quảng cáo từ KOL.

Rất hâm mộ ca sĩ trẻ Đ.N, Nguyễn Thị Thắm (17 tuổi, ngụ Q.10) đã lùng sục mua cho bằng được kem trắng da mà cô ca sĩ giới thiệu. Sử dụng một thời gian, khuôn mặt Thắm xuất hiện nhiều bóng nước li ti, da mặt sưng phồng, mẩn ngứa… Thắm vội vàng tìm bác sĩ da liễu. Tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, bác sĩ kết luận Thắm bị tác dụng phụ vì trong mỹ phẩm chứa corticoid. Sau đó, Thắm “té ngửa” khi đọc được thông tin mỹ phẩm cô sử dụng được do ca sĩ Đ.N và nhiều người mẫu, hoa hậu quảng cáo là… kem trộn.

Ồn ào không kém là hotgirl T.K với mặt hàng... kem dưỡng trắng. Facebook bán hàng của T.K cũng có đến gần 13.000 lượt like và rất đông những người quan tâm hỏi han đến SP. Cũng như các hot girl khác,T.K tự lấy hình ảnh của mình để so sánh trước và sau khi sử dụng SP cùng với lời quảng cáo “Hàng của em độc quyền không ở đâu có” nên được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, sự việc vô tình bị vỡ lở khi một đại lý tình cờ phát hiện ra loại kem cô đang mua buôn với giá 750.000 đồng thực chất là kem lột lạnh rất hại da và giá gốc chỉ vài chục ngàn đồng.

Là hot girl đình đám ở Sài thành, K.N nhận được khá nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ khi chuyển hướng kinh doanh online. Đôi giày đang gây sốt của một thương hiệu thể thao đình đám được K.N nhận đặt hàng trên trang cá nhân với giá 1,5 triệu đồng (rẻ gần một nửa so với giá gốc) nên được nhiều người mua hàng loạt. Tuy nhiên, K.N bị khách hàng tố bán hàng fake (nhái). Người đẹp phân trần, nguồn hàng của cô là từ một người chị rất thân thiết nên cô không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Từ trước đến nay, cô cũng hiếm khi đi giày thể thao và chưa mua giày hiệu này bao giờ nên không biết cách kiểm tra xem có phải hàng xịn hay không. Hay cô người mẫu nội y N.T thường khoe độ giàu có qua những món hàng xịn khi đi sự kiện. Thế nên SP cô bán được người tiêu dùng tin tưởng đặt hàng. Tuy nhiên, cô nàng lại bị tố bán cho khách hàng fake. Sự thật lộ ra khi một bức ảnh chụp được hình N.T đang đi mua hàng tại một chợ đồ fake ở Trung Quốc bị chia sẻ tràn lan trên mạng.

Một bênh nhân hỏng da đến gặp bác sĩ.

Ôm hận

Chị Trần Thị Mai (nhân viên văn phòng Q.1) nhận “quả đắng” khi trót tin vào những lời quảng cáo của một hotgirl bán mỹ phẩm trên Facebook. “Sau khi dùng SP nước uống đẹp da, mình thấy khác xa so với quảng cáo. Thậm chí, còn đau bụng âm ỉ trong một tuần. Mình gọi cho hotgirl đó nhưng lại được giải thích là do cơ địa từng người. Quá lo lắng, mình quyết định dừng hẳn việc sử dụng, mất một số tiền không ít” - chị Mai bức xúc.

Còn chị Thanh Quế (ngụ Q.4) bức xúc: “Tôi thấy các cô hoa hậu, người mẫu thường chia sẻ bí quyết chăm sóc cha mẹ bằng những loại thực phẩm bổ sung nhập từ Úc, Mỹ... Lúc nào họ cũng kè kè SP ấy mọi lúc mọi nơi nên mình mới tin tưởng, mua biếu cha mẹ chồng. Ai ngờ, tốn mấy triệu bạc mà giờ ngã ngửa khi nghe nói đó là hàng trôi nổi, chưa được kiểm nghiệm. Tôi tin mấy cô quảng cáo nên mới mua, giờ cha mẹ có chuyện gì, tôi biết làm sao?”.

Phương Khanh (20 tuổi ở Biên Hoà, Đồng Nai) ôm hận khi đặt hàng những bộ đồ lung linh trong mỗi shoot hình của hot girl P.T quảng cáo với lời đảm bảo “hình sao hàng vậy”. Vậy mà, lúc nhận hàng thì hỡi ơi, toàn bộ lô hàng đều nhăn nhúm, không thể mặc được. Gọi điện đòi trả hàng, P.T tỉnh bơ: “Hàng của mình đảm bảo chuẩn size người mẫu. Vì dáng các bạn mặc không đẹp chứ không phải hàng của mình xấu, kém chất lượng”.

Công chúng có thể like, tham gia chiến dịch quảng bá được một diễn viên nổi tiếng chia sẻ, nhưng diễn viên ấy thì không chắc có mua SP ấy cho họ và người thân dùng không? Một số nghệ sĩ khẳng định đã sử dụng SP, thấy hiệu quả nên giới thiệu chứ không PR gì cả… Tuy nhiên, không ai xác minh được trong những câu chuyện nghệ sĩ chia sẻ lúc đi spa, chăm sóc da, thậm chí nuôi dạy con cái có bao nhiêu chuyện thật, bao nhiêu viết theo đơn đặt hàng của nhà quảng cáo. Thậm chí, Minh Hoàng, một quản lý sao ở TPHCM tiết lộ có nhiều khi các công ty truyền thông viết sẵn status, còn sao Việt chỉ có mỗi việc là đăng.

Hot girl H.T từng tá hỏa khi thương hiệu kem dưỡng da mà mình nhận lời làm gương mặt đại diện bị tố là kem trộn. Sau này trên một bài phỏng vấn, H.T mới tâm sự rằng có mối quan hệ khá thân thiết với chủ nhãn hiệu nên không kiểm tra kĩ lưỡng mà cứ nhận lời mời một cách vô tư.

BS. Trần Thiên Tài - phòng khám Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, mỗi ngày phòng khám tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nhập viện vì sử dụng mỹ phẩm trôi nổi, kem tự trộn không rõ nguồn gốc. Trong đó nhiều bệnh nhân cho hay mua hàng vì tin người mẫu quảng cáo. “Thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam cũng thượng vàng hạ cám, trong đó có các loại kem trộn với những lời quảng cáo cuốn hút người tiêu dùng. Nếu như không tìm hiểu kỹ, người dùng sẽ mua phải các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe”. BS Tài khuyến cáo.

Uyên Phương