Người Hà Nội xếp hàng dùng thử mặt nạ phòng độc

Ông Khổng Minh Thảo – Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trên địa bàn quận có gần 600 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 67 nhà chung cư thương mại, 22 chung cư tái định cư và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Cùng với đặc thù và sự phát triển nhanh thì nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố mất an toàn luôn tiềm ẩn, khó lường, đe dọa an toàn tính mạng, tài sàn nhân dân do đó yêu cầu công tác PCCC và cứu hội cứu nạn ngày càng trở nên cấp thiết. Trong ảnh: Lực lượng quân đội hướng dẫn người dân cách sử dụng mặt nạ.