Người lái xe trên con đường huyền thoại

Ký ức Trường Sơn



Tôi về xã Trung Nghĩa (Yên Phong, Bắc Ninh) để gặp cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Duy Giá, người lái xe dũng cảm từng đảm nhận nhiệm vụ phá bom từ trường trên đường Trường Sơn năm xưa. Hôm đó, khi đưa tôi đến nhà CCB Nguyễn Duy Giá, ông Trần Đình Dung, Chủ tịch Hội CCB xã Trung Nghĩa cho biết: “Cùng sinh hoạt với anh Giá, chúng tôi có dịp nghe anh kể về những kỷ niệm trên chiến trường. Anh Giá là một lái xe dũng cảm của đường Trường Sơn”.

Những chuyến xe trên đường Trường Sơn chở bộ đội, vũ khí, lương thực ra chiến trường

Ảnh: T.L

Lúc mới vào nhà, tôi để ý đến bức ảnh in hình ông Giá được treo trên tường, do Ban Liên lạc toàn quốc bộ đội Trường Sơn trao tặng. Ông Giá cho biết, bức hình đó ông được tặng cách đây dăm năm, dành cho những người từng có 10 năm gắn bó với tuyến lửa Trường Sơn. Rồi ông chậm rãi kể mình nhập ngũ năm 1965, được đi học lái xe một thời gian rồi được phân về Đại đội 9, Đoàn 100, Binh đoàn Trường Sơn. Đơn vị của Nguyễn Duy Giá đóng tại khu vực Cổng Trời (tỉnh Quảng Bình), thuộc Tây Trường Sơn. Đây là một khu vực trọng điểm, với những địa danh hiểm trở, khó đi như ngầm Cha Lo, ngầm Tà Lê… Tại khu vực này, máy bay địch thường xuyên ném bom, cây cối đổ ngổn ngang, mặt đường luôn bị cày xới. Đã thế, chúng còn thả xuống đây rất nhiều bom nổ chậm và mìn các loại để ngăn đường vận chuyển của ta. “Thời điểm này, đơn vị của chúng tôi làm nhiệm vụ vận chuyển quân, vũ khí, lương thực, thực phẩm cho chiến trường. Mỗi khi đi, đơn vị phải lựa chọn thời điểm địch ít đánh phá, rồi ngụy trang xe thật cẩn thận để chuyến đi được an toàn”- CCB Nguyễn Duy Giá cho biết. Rồi ông kể, không ít lần đơn vị đi qua khu vực Cổng Trời, nơi có những đèo dốc cao, đường ngoằn ngoèo rất khó đi. Đi trong đêm, có khi đoàn xe còn phải tránh hệ thống đèn dù, pháo sáng của địch thường bắn lên không trung để phát hiện quân ta. Có lúc dù không phát hiện được ta, địch vẫn cho máy bay oanh tạc, hết tốp này đến tốp khác để đánh hú họa.