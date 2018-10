Người phụ nữ bán vé số nhảy cầu Rạch Miễu mất tích

Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 16h10 ngày 31/10, nhiều người đi tham gia giao thông qua lại trên cầu Rạch Miễu, đoạn ấpThới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho hoảng vía khi nhìn thấy một phụ nữ đi bộ lên giữa cầu Rạch Miễu, hướng đi từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Bến Tre.

Hiện trường vụ việc.



Khi đến giữa cầu, đoạn thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn thì người phụ nữ này đứng lại và để lại một đôi dép, 1 ổ bánh mì, 1 túi xách, bên trong túi xách có gần 500 ngàn đồng trên cầu. Sau đó bất ngờ leo qua lan can thành cầu rồi lao mình xuống sông Tiền. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an TP.Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường vụ việc phối hợp phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang và công an xã Thới Sơn để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đồ vật để lại trên cầu.

Bước đầu nạn nhân được xác định là bà Lê Thanh H (SN 1967, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, thời gian qua bà H buồn chuyện gia đình, sáng nay sau khi bà H đi bán vé số xong thì đi TP.HCM thăm con đến chiều thì gia đình nghe tin báo vụ việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đức Thịnh