Người Sài Gòn đổ xô ra đường cổ vũ đội bóng đá U22 Việt Nam

Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trên, không để phát sinh tình hình phức tạp.

Phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố, không chỉ riêng khu vực trung tâm thành phố mà các đơn vị lân cận trung tâm và ngoại thành cũng phải chủ động; vừa tạo điều kiện cho người dân thể hiện tình cảm trong trật tự, kỷ cương không để hỗn loạn, gây rối an ninh trật tự vừa phòng ngừa, ngăn chặn không để chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Rà soát các điểm tổ chức xem trực tiếp bóng đá tập trung, các khu vực, địa bàn tập trung đông người (trung tâm văn hóa, trường học, ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất, quán ăn, quán cà phê…) để chủ động bố trí lực lượng tại chỗ phối hợp không để người đi đường dừng lại trên đường hay tụ tập gây cản trở giao thông; giải quyết ngay tình huống xảy ra và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Đối với những tuyến, khu vực có nguy cơ tụ tập đông người, dễ xảy ra ùn ứ phải bố trí sẵn lực lượng để giải quyết ngay từ đầu.

Người hâm mộ đã đến từ sớm chờ để cổ vũ đội bóng đá nam U22 Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM.

Trong khi đó, khu vực bên ngoài người dân bày bán các dụng cụ cổ vũ cho đội bóng đá nam U22 Việt Nam như kèn, cờ, áo...