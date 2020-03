Người Sài Gòn tỉ mẩn may khẩu trang tặng người đi đường, học sinh đến trường

Quảng cáo

Khoảng một tháng qua, trong căn nhà nhỏ nằm trong hẻm 35 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM cứ rộn ràng tiếng máy may hòa trong tiếng trò chuyện rôm rả của những thành viên tham gia làm khẩu trang vải thiện nguyện.

Vốn là một tiệm may nhỏ, từ sau Tết đến nay nơi này đã được bà Vũ Thị Lệ Mai (ngụ tổ dân phố 9, khu phố 1, phường Cầu Kho) cho trở thành địa điểm may khẩu trang với mong muốn góp sức cùng cộng đồng phòng tránh dịch bệnh. Bà Lệ Mai chia sẻ: “Khi nghe được bên Hội Phụ nữ phường kêu gọi may khẩu trang ủng hộ công tác phòng chống dịch, bản thân gia đình làm nghề may nên tôi đồng ý luôn. Ngoài thời gian lo liệu việc gia đình, các chị em trên địa bàn ai rảnh thì cùng chung tay góp sức làm khẩu trang”.

Cũng theo bà Mai, dù chuyên may quần áo, nhưng trước nay bà cũng may một số khẩu trang vải để mình và các thành viên trong gia đình sử dụng, nên khi chuyển sang may khẩu trang phục vụ cộng đồng thì người phụ nữ này bắt tay vào việc khá thuận lợi.

Bà Vũ Thị Lệ Mai cùng các chị em trong khu phố tỉ mẩn may khẩu trang tặng người dân. Mỗi người góp một phần công sức của mình vào phong trào thiết thực của Hội Phụ nữ Mỗi chiếc khẩu trang vải hoàn thiện đều trải qua các công đoạn khác nhau với sự gia công tỉ mỉ của người thực hiện, từ khâu cắt mẫu, ủi keo, may, luồn dây đeo, giặt giũ... "Khẩu trang được chúng tôi may cẩn thận gồm 4 lớp, nên cũng đảm bảo giúp hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn. Trong đó chúng tôi sử dụng 2 lớp keo bên trong để tăng độ mát khi sử dụng", bà Mai cho biết. Mỗi công đoạn làm khẩu trang đều được các cô bác chăm chút, cẩn trọng phần nào chuyển tải tình cảm, sự sẻ chia với mỗi người nhận. Bà Giang A Liên (Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ phường) cho biết bản thân thấy rất vui khi được góp sức thực hiện công việc thiện nguyện này. "Thấy người dân trân trọng, vui mừng khi đón nhận những chiếc khẩu trang do mình làm nên, chúng tôi thật sự vui lắm vì đã góp sức cùng thành phố chống dịch", bà Liên bày tỏ.

Chị Trần Thị Mến (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Kho) cho biết từ khi dịch bệnh do virus Corona bùng phát, người dân gần như không mua được khẩu trang y tế, trong khi đó Bộ Y tế cũng khuyến nghị người dân có thể sử dụng khẩu trang vải đúng cách để thay thế. Từ đó, Hội tiến hành vận động hộ kinh doanh vải ủng hộ nguyên liệu, kêu gọi các tiệm may cùng tham gia may khẩu trang tặng người dân.

“Biết được việc làm thiện nguyện của chị em, nhiều Mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn phường tìm đến ủng hộ với tinh thần có gì góp nấy, từ vải vóc, dây đeo, túi đựng khẩu trang… Bà con thuộc các ngành nghề, tổ chức, đoàn thể xã hội cũng đóng góp ngày công vào phong trào “Khẩu trang vải tải cả yêu thương” để góp phần chia sẻ với thành phố trong việc phòng chống ảnh hưởng của dịch bệnh.

Vừa góp sức làm khẩu trang, chị em lại cùng trao đổi, trò chuyện vui vẻ cùng nhau khiến căn phòng nhỏ không ngớt tiếng nói cười rộn rã Mỗi người góp một phần công sức tùy vào khả năng, kinh nghiệm của mình Những sản phẩm khẩu trang "tải cả yêu thương" đã hoàn thiện, chờ trao đến tay người dân xung quanh

Những chiếc khẩu trang đong đầy tình cảm sẻ chia này đã được các chị em trực tiếp mang đi tặng cho bà con nghèo, người lao động, người đi đường.

Chủ tịch Hội LHPN phường Cầu Kho Trần Thị Mến cho hay, sau khoảng 1 tháng triển khai, đến nay chị em đã tặng hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải. Những ngày tới, các cô bác tiếp tục may và tặng khẩu trang cho các em học sinh trong dịp trở lại trường học, ưu tiên các em học sinh nghèo.

