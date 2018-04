Người thân đến viện nhận nạn nhân bị 'xe điên' kéo lê hàng trăm mét

Trao đổi với PV chiều 12/4, lãnh đạo công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, chiều cùng ngày người thân của nam tài xế điều khiển xe máy bị chiếc xe ô tô bán tải đâm trúng đã đến xác nhận nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân là ông Đ.M.Đ (SN 1976, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa). Hiện tại ông Đ. Đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ngoại bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng đa chấn thương, phải thở máy có an thần, chấn thương mặt, xương hàm trên và hàm dưới bị gãy. Ngoài ra, ông Đ. còn phải theo dõi chấn thương sọ não; lồng ngực, xương chậu vững, tứ chi không thấy dấu hiệu gãy xương.

Cũng trong chiều 12/4, lãnh đạo công an quận Đống Đa cho hay đơn vị đã giao toàn bộ vụ việc cho Đội cảnh sát hình sự công an quận phối hợp với công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ vụ việc. Trước thông tin người dân cho rằng thời điểm xảy ra sự việc trên người lái xe có có mùi bia rượu, vị lãnh đạo cho hay hiện đang xác minh làm rõ.

Nạn nhân cấp cứu trong bệnh viện. Ảnh: Hiền Hoàng/Dân trí.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 11/4, người dân phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 29C-817.27 lưu thông trên đường xảy ra va chạm với một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 14P4-7473 tại khu vực đèn tín hiệu ngã 6 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa).

Tuy nhiên, lái xe ô tô không chịu dừng lại mà kéo lê nạn nhân cùng chiếc xe máy trên đường cả trăm mét. Khi xe ô tô đi đến đoạn đường Ô Chợ Dừa thì nạn nhân văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã đuổi theo chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, khi đến địa phận đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chiếc xe ô tô mới chịu dừng lại do bị nổ lốp phía sau và người dân chặn tài xế lại.

Ngay lập tức, tài xế gây tai nạn bị nhiều người dân lao vào đánh bị thương. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và đưa xe ô tô cùng tài xế về công an phường Nhân Chính. Lái xe ô tô được xác định là Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) sau đó cũng được đưa đến bệnh viện khám vết thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

XEM VIDEO (nguồn ANTĐ)

Thanh Phong