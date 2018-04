Người xưng là chủ 3 cổ thụ 'khủng' nói gì tại cơ quan công an?

Sau khi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công an thị xã Hương Thủy làm việc với những người liên quan cây “quái thú”, đến nay công tác lấy lời khai và điều tra ban đầu gần hoàn thành. Những người được công an làm việc là chủ doanh nghiệp vận tải (Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn ở Quảng Bình), người tự xưng là chủ số lâm sản - ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và các tài xế vận chuyển.

Tại cơ quan công an thị xã Hương Thủy, ông Kiều Văn Chương khai đã vào Đắk Lắk mua 3 cây cổ thụ (đang được Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ ở bãi đất trên đường tránh TP Huế thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) từ người dân ở các huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk sau khi được người quen giới thiệu. Giá của 3 cây này được mua lần lượt là 14 triệu, 15 triệu và 20 triệu đồng.

Theo lời ông Chương, khi ông hỏi mua, các hộ dân đã làm đơn xin UBND xã nơi cư trú và đã được cho phép khai thác. Sau đó ông Chương thuê người khai thác với công 7 triệu đồng/cây. Bên cạnh đó ông còn phải bỏ tiền triệu để trả công xe múc đào cây.

3 cây “khủng” sau khi bứng lên khỏi vườn nhà dân thì được ông Chương hợp đồng thuê Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển ra huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) với giá 35 triệu đồng/cây.

Đoàn xe chở cây "quái thú" của Công ty Hải Sơn bị Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện và chặn lại, bắt giữ tại địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tối 30/3.

Sau khi cây được vận chuyển ra đến Hà Nội, ông Chương dự tính sẽ bán lại cây cho người khác để kiếm lời.

Tuy nhiên như đã đưa tin, cả 3 xe chở 3 cây "quái thú” đã bị lực lượng CSGT tại địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, xử phạt hơn 81 triệu đối với chủ xe về các lỗi như vượt tải trọng, vượt quá chiều dài, chiều cao xe khi chuyên chở; đồng thời tước bằng lái của tài xế từ 1-3 tháng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang chờ báo cáo từ Công an thị xã Hương Thủy về việc lấy lời khai các bên liên quan trong vụ việc này.

Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp (PV 11) kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay khoảng tuần sau sẽ có thông tin sớm đến báo chí.

Theo Dân Trí