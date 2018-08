Nguy cơ lũ lớn ở hạ du

Trường lớp bị vùi lấp, sách vở bị cuốn trôi

Ngày 19/8, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa to, nước sông Nậm Mộ dâng cao gây lũ lụt trên diện rộng. Tại trường mầm non Mường Típ cơ sở chính và bản Xốp Típ, nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác; Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý, tại bản Xốp Tụ, 1 nhà ở của giáo viên bị sập và 1 nhà khác bị cuốn trôi; Trường mầm non Mường Ải, tại cơ sở chính, lũ ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác.

Trường tiểu học Mường Ải, tại cơ sở chính, bùn, đất tràn vào 4 phòng ở của giáo viên; Trường PTDTBT THCS Chiêu Lưu, 1 học sinh lớp 6 bị chết đuối do nước cuốn trôi; Tại trường mầm non thị trấn, tiểu học thị trấn, trụ sở Phòng GD&ĐT, nước sông dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do cơn bão số 4 gây ra cho ngành giáo dục Kỳ Sơn hơn 3.5 tỷ đồng. “Ngày tựu trường sắp tới, việc cơ sở vật chất, đồ dùng học sinh bị cuốn trôi và hư hỏng khiến cho ngành giáo dục huyện rất khó khăn”, ông Nguyễn Hồng Hoa cho biết thêm.

Tại huyện Con Cuông, ông Lê Thanh An - Trưởng phòng GD&ĐT cho biết: “Hiện, lũ trên địa bàn huyện đã rút dần, cuộc sống nhân dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn và từng bước được khắc phục. Năm học mới đang đến gần nhưng Trường Phổ thông DTNT THCS Con Cuông vẫn chìm trong lũ, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân bàn ghế của 300 học sinh và 36 thầy, cô giáo bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng được. Ngoài ra, điểm trường Thanh Nam - Tiểu học xã Bồng Khê cũng còn bị ngập hơn 1m nữa. Thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng”.

Ðề phòng ngập lụt

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, hiện, toàn tỉnh có 447 hồ đầy nước, các hồ còn lại đạt 70 đến 90% dung tích thiết kế; 2 hồ lớn nhất là hồ Vực Mấu đang xả cửa tràn số 3 với lưu lượng xả 107,1 m3/s và hồ Sông Sào đang xả cửa tràn số 1 và số 2 với lưu lượng xả 170 m3/s. Nếu các hồ đồng loạt phải xả thì nguy cơ lũ lớn ở hạ du.

Thống kê thiệt hại ban đầu của tỉnh Nghệ An, 5 người chết, 1 người mất tích, 19 nhà dân bị sập, 1.928 nhà bị ngập, 247 hộ dân phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Hơn 10.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, 11.751 con gia cầm, gia súc bị cuốn trôi, chết, gần 900 ha thủy sản bị ngập… Đặc biệt, lũ từ miền núi đổ về, nhà máy thủy điện xả lũ khiến các huyện miền xuôi Nghệ An có nguy cơ ngập úng trên diện rộng.

Hiện, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Các cơ quan thường trực cứu hộ cứu nạn như bộ đội, công an sẵn sàng phương tiện, lực lượng để làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Quang Long - Cảnh Huệ