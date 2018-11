Nguy cơ ngập úng diện rộng do ảnh hưởng cơn bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày hôm nay (23) đến 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Từ ngày 24-27/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Trong hai ngày tới, 24 và 25/11, triều cường đạt đỉnh tại Nam bộ, kết hợp với mưa lớn và lũ dâng trên các sông nên đợt triều cường khả năng gây ngập lụt rộng ở hạ lưu khu vực sông Cửu Long và sông Đồng Nai- Sài Gòn.

Nguyễn Hoài