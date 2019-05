Nguy cơ tan đàn chim yến trước biến đổi khí hậu

Nhiều nhà khoa học tham dự hội thảo cho rằng, hiện nay hầu hết các hang yến đều bị ảnh hưởng khi có bão xảy ra, vì vậy cần thực hiện các giải pháp để bảo vệ an toàn cho đàn chim yến khi có thiên tai. Xây dựng hang trú đông trên đảo yến là giải pháp tối ưu để bảo vệ an toàn cho quần đàn chim yến, khi có bão xảy ra chim yến sẽ vào nhà trú đông ẩn nấp, khi đó chúng sẽ được bảo vệ an toàn.