Nguy cơ vỡ trận ở dự án bệnh viện nghìn tỷ: Nghệ An báo cáo Thủ tướng

Theo báo cáo ngày 8/2/2021 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 260 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An góp 40% vốn điều lệ (tương đương 104 tỷ đồng, tính bằng giá trị thương hiệu, uy tín, lợi thế thương mại của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và giá trị đền bù giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án); Công ty Cổ phần đầu tư Cotec Healthcare (CHH) góp 51% vốn điều lệ (tương ứng 132,6 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng - Cotec Group góp 9% vốn điều lệ (tương ứng 23,4 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gồm ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty; Ông Goh Hsien Ming (quốc tịch Malaysia) là thành viên hội đồng quản trị và ông Nguyễn Huy Cường là thành viên hội đồng quản trị mới.

Dự án đầu tư Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, liên doanh liên kết (đối tác công - tư). Dự án được khởi công ngày 13/3/2016, quy mô 600 giường bệnh, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, quý IV/2018, dự án sẽ được hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị; Quý I/2019 vận hành chính thức và đưa bệnh viện vào hoạt động. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng dở dang.

Ông Bùi Đình Long cho rằng, việc chậm tiến độ của dự án không phải do vướng quy hoạch chi tiết xây dựng hay liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo tài liệu PV Tiền Phong có được, trong các báo cáo về tiến độ của dự án từ năm 2019 đến tháng 4/2020 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi UBND tỉnh này đều nêu rõ: Tiến độ chậm do vướng quy hoạch chi tiết xây dựng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Cụ thể, tại văn bản số 14/CV-BVNA2 (ngày 31/7/2019) và báo cáo số 03/CV-BVNA2 (ngày 20/3/2020) của Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nêu: “Thời gian qua, do quá trình tái cơ cấu công ty và vì gặp phải các vướng mắc trong hoàn thiện pháp lý dự án (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần, gây khó khăn về tài chính, dẫn tới tiến độ thi công bị chậm so với kế hoạch”.

Ngày 1/4/2020, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An căn cứ báo cáo của Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ an cũng có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh này rằng: Từ ngày 1/1/2020 đến nay, nhà thầu đưa khoảng 60 công nhân/ngày vào công trường xây dựng, không đáp ứng được tiến độ, có nguy cơ dừng dự án. Thời gian qua, do quá trình tái cơ cấu công ty và vì gặp phải các vướng mắc trong vấn đề hoàn thiện pháp lý dự án (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần. Thực tế này gây khó khăn về tài chính, dẫn tới tiến độ thi công công trình bị chậm so với kế hoạch...

Như vậy, có thể nói Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long báo cáo Chính phủ ngày 8/2/2021 trong đó có đoạn viết “Nội dung báo Tiền Phong phản ánh dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa giai đoạn 2 chưa hoàn thành xây dựng do vướng mắc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và vướng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa sát đúng với tình hình thực tế”, là chưa hợp lý.

Cảnh Huệ