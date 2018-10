Nguy hiểm rình rập khi lưu thông trên đèo Mimosa

Ngày 23/10, sau khi tham quan thác Prenn thơ mộng, phóng viên cùng nhóm bạn của anh Nguyễn Ngọc Dũng (đến từ tỉnh Bình Dương) lên chiếc ô tô leo đèo Mimosa để đến trung tâm TP Đà Lạt, thay vì lưu thông trên đèo Prenn như những lần trước. Đang hào hứng nghĩ sắp được thỏa thích ngắm sương mù giăng mắc trên ngọn thông, anh Dũng và bạn bè đã hụt hẫng khi ô tô cứ chồm lên, sụt xuống trên mặt đường đầy ổ gà, ổ trâu. Nhiều lúc anh phải loay hoay đánh lái sang hẳn bên trái đường để vượt qua nhiều ổ trâu liên tiếp, hoặc tránh những chỗ mặt đường bị xói sâu như mương nước. Do phải “bò” qua hàng chục đoạn đường bị xuống cấp, mặt đường bong tróc khá nguy hiểm nên xe mất hơn 30 phút mới vượt qua đèo Mimosa, trong khi nếu leo đèo Prenn chỉ mất chừng 10 phút.

Bác Nguyễn Văn Bổn sinh sống gần đó phiền muộn chia sẻ: Mỗi ngày có tới hàng ngàn lượt xe qua lại đèo Mimosa. Thế nhưng con đèo này ít được duy tu bảo dưỡng nên mặt đường bong tróc, nát bét. Mỗi lần trời mưa to, các ổ trâu, ổ voi trở thành những cái bẫy chết người trên đường. Mấy năm gần đây đã có cả chục vụ tai nạn dẫn đến thương vong. Có lần, một thanh niên đang chạy xe máy thì vấp ổ gà, ngã ra đường, không may bị xe tải phía sau cán qua tử vong tại chỗ. Lần khác thì xe tải lật nhào, đè chết người đi xe máy.

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, đèo Prenn và đèo Mimosa gần như song song với nhau, đều có chiều dài trên dưới 10km. Trước kia đèo Prenn nằm trên tuyến quốc lộ 20, còn Mimosa là đường nội tỉnh. Tuy nhiên, do đèo Prenn quanh co, hiểm trở, từng xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc nên từ nhiều năm nay đã cấm xe tải lưu thông. Toàn bộ xe tải chuyên chở hàng hóa ra vào TP Đà Lạt đều đổ dồn vào đèo Mimosa. Mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn khiến mặt đường càng nhanh xuống cấp.

Trước tình hình đó, vào cuối năm 2016, ban ngành chức năng đã có quyết định hoán đổi đèo Mimosa thành tuyến đường thuộc quốc lộ 20 do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, còn đèo Prenn là đường nội tỉnh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến về việc bổ sung nâng cấp, cải tạo đường qua đèo Mimosa vào Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT. Thế nhưng sau đó hạng mục này chưa thể triển khai do đơn vị thi công lại gặp khó khăn về vốn. Cách đây gần một năm, tỉnh Lâm Đồng đã trích hơn 550 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ bảo trì đường bộ để sửa chữa đường đèo Mimosa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ Festival Hoa Đà Lạt và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Số tiền này chỉ đủ để vá tạm mặt đường, nên chỉ vài tháng sau, đèo Mimosa nhanh chóng xuống cấp trở lại.

Ngày 25/10, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết tỉnh đang chi 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ địa phương để một lần nữa sửa chữa mặt đường trên đèo Mimosa. Do thời tiết mưa gió nên hiện chưa thảm nhựa những chỗ dặm vá được. Dự kiến công trình sẽ được thi công, hoàn tất trong tháng 10/2018.

[ Kim Anh ]