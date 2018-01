Nguyên Bí thư Đoàn Bộ Công an làm Phó Giám đốc Công an TT-Huế

TPO - Ngày 24/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Công an, đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế.