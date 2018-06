Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà xưởng ở Hải Phòng

TPO - Chiều 13/6, TP. Hải Phòng đã thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại Công ty Cổ phần Thương binh An Hòa ở xã An Hồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) là do chập điện chứ không phải do có yếu tố nước ngoài như một số trang mạng xã hội đăng tải.