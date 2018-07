Nguyên nhân người đàn ông tự thiêu trước cổng Ban Tiếp công dân

Liên quan sự việc, chiều 3/7, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 11h25 phút, tại cổng trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư xảy ra việc một người đàn ông tự thiêu.

Nhận tin báo, lực lượng công an cùng với các lực lượng bảo vệ trụ sở, người dân xung quanh áp dụng biện pháp chữa cháy và kịp thời gọi xe cấp cứu đưa người đàn ông này đến Bệnh viện Bỏng T.Ư cứu chữa. Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Công an Hà Đông phối hợp với Bệnh viện nhanh chóng cứu chữa người tự thiêu, phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 và PC45) vào cuộc, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người làm chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Qua điều tra ban đầu xác định, người đàn ông tự thiêu là ông Bùi Hữu Tuân (SN 1960), trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Tuân nguyên là Trưởng thôn Đạo Ngạn và đã bị Tòa tuyên án về hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đại tá Tùng thông tin.

Theo đại tá Tùng, điều tra ban đầu cũng làm rõ, sáng 2/7, ông Tuân cùng ông Lương Công Tính (SN 1951, ở cùng xã Hợp Đồng), đến Trụ sở tiếp công dân T.Ư để gửi đơn khiếu nại và yêu cầu Giám đốc thẩm Bản án hình sự phúc thẩm của TAND thành phố Hà Nội xét xử, đồng thời, đề nghị hoãn thi hành án.

Sau khi được cán bộ Thường trực tiếp dân Ban Dân nguyện Quốc hội tiếp và hướng dẫn, đến Tòa án nhân dân tối cao, khoảng 9h15, ông Tuân và ông Tính ra về.

Tuy nhiên, khoảng 11h25 ngày 2/7, ông Bùi Hữu Tuân đã quay lại cổng Trụ sở tiếp công dân T.Ư, dùng 1 chai nhựa đựng xăng, dung tích 0,5l, đổ vào người và châm lửa tự thiêu.

"Việc tự thiêu ở ngoài đường chứ không phải trong trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư và theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho biết, ông này bị bỏng sâu 25% và bỏng toàn diện 77%", đại tá Tùng nói thêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hà Đông đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền cho gia đình tập trung cứu chữa cho nạn nhân và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường Phong