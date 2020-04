Nguyên Phó chánh Văn phòng Thanh tra Cà Mau bị khai trừ đảng

Quảng cáo

Trước đó ông Lê Thanh Tuấn bị TAND thành phố Cà Mau tuyên phạt 1 năm cải tạo không giam giữ vì tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện vào năm 2017. Cụ thể chiều 27/5/2017, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau quyết định tạm ngừng thi tuyển công chức nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra đối với 85 thí sinh dự thi do nghi ngờ đề thi được rao bán các câu hỏi liên quan đến ngân hàng câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau phát hiện và bắt giữ ông Tiêu Trường Sơn, hợp đồng làm việc tại Thanh tra huyện Đầm Dơi (đã nghỉ việc) rao bán bộ đề thi chuyên ngành Thanh tra cho một số thí sinh dự thi.



Làm việc với Công an, ông Sơn khai nhận những tài liệu rao bán từ ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, cung cấp.



Câu hỏi trong ngân hàng đề thi chuyên ngành Thanh tra

Được biết, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Cà Mau tổ thi tuyển công chức năm 2017, có 1.189 thí sinh dự thi để trúng tuyển 145 vị trí việc làm, gồm 4 môn thi là: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ- tin học văn phòng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau được giao nhiệm vụ soạn nguồn câu hỏi để làm ngân hàng đề thi giao cho Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Cà Mau.

Tại thời điểm đó, ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau (nay đã nghỉ hưu) trình báo với cơ quan công an là ông bị ông Tiêu Trường Sơn, nhân viên hợp đồng Thanh tra huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vòi tiền.

Kết quả điều tra, ông Tiêu Trường Sơn rao bán bộ đề thi công chức môn kiến thức chuyên ngành Thanh tra cho một số thí sinh, nguồn gốc tài liệu do ông Lê Tân Thuận cung cấp.

Vì vụ việc kể trên, ông Lê Tân Thuận, Phó chánh Thanh tra và ông Lê Thanh Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thanh tra bị kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Ngoài ra, ông Phan Văn Nam, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển bị kiểm điểm trước tập thể, ông Trần Quốc Nên, cán bộ thuộc Văn phòng HĐND, UBND huyện Ngọc Hiển bị chấm dứt hợp đồng làm việc do liên quan đến vụ việc.

Nguyên Hương