Nguyễn Thị Minh Khai: Nữ chiến sỹ cộng sản kiên trung

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vĩnh, sinh năm 1910, trong một gia đình viên chức nhỏ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Thị Minh Khai đã nặng lòng với nỗi khổ đau của những người lao động lầm than.

Năm 1927, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Minh Khai tham gia tổ chức Việt Nam cách mạng Đảng và được tổ chức phân công làm công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ ở Vinh. Đồng chí đã tham gia tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức hoạt động trong giới phụ nữ; tích cực xuống các làng xã xung quanh thành phố Vinh tìm hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân, vận động tổ chức ra Nông hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí được kết nạp, trở thành thành đảng viên lớp đầu tiên của Đảng và được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ, huấn luyện đảng viên ở khu vực Trường Thi, Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An và tổ chức Hội Phụ nữ Giải phóng.

Tháng 3 năm 1930, đồng chí được cử sang Hương Cảng, Trung Quốc, công tác ở Văn phòng chi nhánh Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, nhận nhiệm vụ liên lạc với các tổ chức cách mạng Việt Nam ở trong nước. Thời gian này, Nguyễn Thị Minh Khai đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện lý luận và kinh nghiệm hoạt động cách mạng.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai.

Tháng 8/1935, Nguyễn Thị Minh Khai là đại biểu chính thức tham dự và phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản tại Mátxcơva. Tiếp đó, đồng chí tham dự và phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ 6 Quốc tế Thanh niên cộng sản.

Năm 1937, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được phân công về công tác tại Sài Gòn, tham gia Xứ ủy Nam Kỳ và làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Trước sự theo dõi và truy lùng gắt gao của bọn mật thám Pháp, Nguyễn Thị Minh Khai phải rút vào hoạt động bí mật. Ngày 30/7/1940, sau khi dự phiên họp Xứ ủy Nam Kỳ bàn về chủ trương khởi nghĩa, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt. Chúng giam đồng chí tại Khám Lớn - Sài Gòn và tra tấn hết sức dã man.

Không khuất phục được người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, sáng 26/8/1941, thực dân Pháp đã giết hại đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai cùng với một số đồng chí trung kiên khác của Đảng ta huyện Hóc Môn. Nguyễn Thị Minh Khai được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng, tôn vinh vào bậc “tiên liệt” cách mạng.

Với 31 tuổi đời, 15 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

“Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, học tập tấm gương của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong công cuộc đổi mới, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực”, ông Thái Thanh Quý phát biểu.

Đại diện tuổi trẻ Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Nghệ An, Nguyễn Quỳnh Anh (học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), phát biểu tại buổi lễ, tuổi trẻ Nghệ An tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tình nguyện và trách nhiệm công dân; nỗ lực trong học tập, hăng say trong lao động; sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; phấn đấu khởi nghiệp, lập nghiệp với khát vọng cháy bỏng là lan tỏa nhiệt huyết, ý chí, nghị lực, trí tuệ tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

“Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tuổi trẻ chúng cháu hôm nay nguyện ra sức phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đoàn kết, nhân ái, sống có bản lĩnh, có văn hóa, có ý thức trách nhiệm với xã hội để xứng đáng là lớp người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và các bậc tiền bối cách mạng”, Nguyễn Quỳnh Anh phát biểu.

Cảnh Huệ