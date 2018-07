Nhà bỗng dưng sập đè nát xe máy khiến dân hoang mang

Ngày 14/7, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất tại Tổ dân phố 12 (Phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và khiến 2 hộ dân ở khu vực trung tâm TP. Bảo Lộc lo lắng, bức xúc.

Vụ sạt lở đã làm sập căn nhà ngói (dạng nhà tiền chế rộng 30 m2) và làm bể nát 1 chiếc xe máy của anh Hoàng Bảo Lâm (ngụ tại số nhà 100/6, đường Lương Thế Vinh). Toàn bộ bờ tường rào xây bằng gạch cao gần 2m và dài khoảng 8m của gia đình anh Lâm đổ ập xuống phần đất của ông Trần Văn Hiện (số 93/12 đường Hà Giang, Phường 1).

T ường rào sụp đổ

Anh Lâm đang lo lắng, bất an bởi nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra khi trời vẫn đang mưa to. Hiện đang có một vết nứt kéo dài từ cổng chính vào sân, uy hiếp căn nhà chính của gia đình anh. Theo anh Lâm, nguyên nhân chính của vụ sạt lở là do ông Hiện dùng máy múc san gạt lô đất phía dưới và do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Hộ Nguyễn Xuân Mạnh ở phía trên lô đất của ông Hiện cũng đang lo lắng. Anh Mạnh cho rằng nhà anh nằm trên cao, trong khi ông Hiện lại dùng máy múc san gạt phía dưới làm hổng chân. Đất phía dưới đã sạt lở ăn sâu vào quán cà phê của anh gần 2m, do đó chắc chắn trong nay mai một góc quán cà phê của anh sẽ bị sụp đổ.

Nhận được tin báo của người dân, UBND Phường 1 và Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.

Kim Anh