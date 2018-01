Nhân rộng, bản lĩnh ý chí U23 Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong thư Thủ tướng viết: “Đội bóng đá U23 Việt Nam vừa đạt danh hiệu Á quân châu Á là thành tích lịch sử của thể thao nước nhà, thể hiện bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam, là niềm tự hào của cả nước, đặc biệt là của thế hệ trẻ”

Ngày 28/1/2018, chúng ta đã tổ chức trọng thể Lễ đón Đội bóng đá U23 tại Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp đến khắp mọi miền của Tổ quốc. Hàng triệu người dân trong rừng cờ hoa tươi thắm đã đón chào, theo cùng Đội bóng đá U23 từ Sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố. Nhân dân Thủ đô đã cổ vũ, đón tiếp rất nồng nhiệt, thể hiện tình cảm sâu sắc, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, làm lay động hàng chục triệu con tim Việt Nam.

“Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan thông tấn báo chí đã tổ chức và tham gia Lễ đón Đội bóng U23 trong không khí ngày hội của cả nước, bảo đảm an ninh, an toàn”, thư viết.

Thủ tướng mong rằng, thành tích đạt được và bản lĩnh, ý chí của Đội bóng đá U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Văn Kiên