Nhân sự đại hội phải đủ năng lực, phẩm chất, uy tín

Tại buổi làm việc, ông Thưởng phát biểu, Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục quán triệt và bám sát văn bản của Trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị số 35; khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.



Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đắk Lắk đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Ông Thưởng đề nghị tỉnh lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; phải tính toán cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, địa phương cần làm tốt vấn đề an dân, đảm bảo môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân trước Đại hội…

Vũ Long