Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, TPHCM

Sáng 21/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phan Đức Đồng.

Chiều 20/2, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 2599, ngày 1/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động, phân công đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Thành ủy Vinh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Nam Đình.

Trước đó, sáng 20/2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trao Quyết định số 2600-QĐ/TU ngày 1/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò nhận công tác tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình chúc mừng đồng chí Chu Bá Long.

Cũng trong sáng 20/2, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15. Hội nghị thực hiện thông báo của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 2020 và rà soát bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBND tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tước.

Chiều 20/2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 1/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tước, Trưởng phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đức Long trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Văn Ánh.

Sáng 20/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân trao quyết định và chúc mừng đồng chí Hồ Văn Vịnh.

Ngày 20/2, tại thị xã Quảng Yên, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động, chỉ định đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định và chúc mừng đồng chí Võ Đức Thanh.

Ngày 19/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Võ Đức Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Theo quyết định của UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TPHCM trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TPHCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM và sáp nhập vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị, do UBND TPHCM trực tiếp quản lý.

