Nhân sự mới tại tỉnh Nghệ An

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, tại kỳ họp HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Tú.

Trước đó, HĐND thành phố Vinh đã tiến hành xem xét miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoài An được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Ngọc Tú (bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vinh.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Vinh tiến hành bầu bổ sung, miễn nhiệm nhiều chức vụ khác được nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 22/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế cho PGS.TS Dương Đình Chỉnh.

Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Dương Đình Chỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An đã công bố Quyết định số 5266/QĐ-UBND (ngày 12/11/2018) của UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Theo đó, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kể từ ngày 14/11/2018.

Cảnh Huệ