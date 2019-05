Nhân sự mới TPHCM, Thanh Hóa, Nghệ An

Chiều 13/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016 - 2020 để giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Văn Công, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021, giới thiệu để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương được phân công phụ trách Đảng bộ huyện Quảng Xương.

Đồng chí Trần Anh Chung thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đông Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Lê Trọng Thụ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đông Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện Đông Sơn bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao Quyết định số 1568/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đồng chí Quách Thị Cường, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.

Chiều 13/5, HĐND thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã đối với đồng chí Hoàng Phú Hiền do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An; đồng thời, các đại biểu đã bầu đồng chí Phạm Chí Kiên, Phó Bí thư Thị ủy giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.