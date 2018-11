Nhân viên an ninh có cũng như không

Các chuyên gia cho rằng, các nhân viên an ninh sân bay phản ứng quá chậm, để vụ việc gây ra ảnh hưởng xấu tới hàng không.



“Khó vì lực lượng dân sự”

Chỉ vì từ chối chụp ảnh cùng nhóm thanh niên tiễn người quen ở sân bay Thọ Xuân, nữ nhân viên hàng không Lê Thị Giang lập tức bị nhóm này truy đuổi và hành hung, nhân viên khác vào can cũng bị đánh. Trong khi đó, lực lượng an ninh hàng không (mặc đồng phục) ban đầu chỉ đứng nhìn. Phải một lúc sau, thêm một số nhân viên an ninh khác lao tới khống chế các đối tượng thanh niên hung hãn, sự việc mới được ngăn chặn.

Thời điểm xảy ra sự việc, có mặt một số nhân viên an ninh hàng không mặc đồng phục trắng. Tuy nhiên, những người này chưa có hành động kịp thời để ngăn chặn. Thậm chí, theo báo cáo sự việc, người đầu tiên vào can ngăn các đối tượng hành hung chị Giang không phải là nhân viên an ninh sân bay, mà là bà Lê Thị Hiền cán bộ quản lý chị Giang, và bà Hiền cũng bị hành hung. Nhân viên an ninh chỉ can thiệp khi chị Giang chạy và trốn sau lưng 1 nhân viên hàng không khi bị các đối tượng đuổi đánh.

Khoảng 14h20 ngày 23/11/2018, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), các đối tượng: Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị, Lê Trung Dũng đều thường trú ở Thanh Hoá, ra sân bay Thọ Xuân tiễn người quen đi TPHCM trên chuyến bay khởi hành lúc 15h05’ cùng ngày. Sau khi nhờ nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh, đã đề nghị được chụp ảnh cùng chị, nhưng bị từ chối, nên nhóm này đã đuổi đánh chị Giang. Sau đó, 3 đối tượng trên còn đánh cả những người vào can ngăn. Cả 3 đối tượng sau đó đã bị lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Thọ Xuân khống chế, lập biên bản và bàn giao Đồn Công an Mục Sơn - Thanh Hóa xử lý.

Một chuyên gia hàng không (giấu tên) cho rằng, vụ việc trở nên nghiêm trọng do nhân viên an ninh sân bay có mặt tại hiện trường chưa kịp thời phản ứng, ngăn chặn. Theo vị này, qua đồng phục, những nhân viên an ninh có mặt dù có thể không phải lực lượng chuyên trách, nhưng cũng cần ra tay can thiệp. Đặc biệt, ở đây là nhóm thanh niên hung hãn đuổi đánh 1 phụ nữ, chưa nói lại là nhân viên hàng không, diễn ra ở sân bay, và trước khi các đối tượng này hành hung chị Giang đã lớn tiếng quát mắng, gây sự.

Trao đổi với Tiền Phong ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc lý giải: Qua xem video, ở giây thứ 30 lực lượng cơ động sân bay đã có mặt trấn áp đối tượng, đây là lực lượng chuyên trách. Còn qua đồng phục, những nhân viên áo trắng có mặt tại chỗ chỉ là lực lượng an ninh soi chiếu, cũng chỉ như nhân viên văn phòng, không phải chuyên nghiệp.

“Tất cả vụ việc cần xem lại, vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới. Ở sân bay cũng có nhiều lực lượng an ninh, như lực lượng cơ động, trật tự nhà ga và soi chiếu an ninh. Tuy vậy, những lực lượng này cũng chỉ là dân sự của doanh nghiệp, dù có công cụ hỗ trợ, nhưng không phải lực lượng vũ trang nên cũng có cái khó”, ông Phương nói. Theo ông Phương, các bộ phận liên quan đang báo cáo, phân tích, và sẽ có bình giảng để rút kinh nghiệm, để làm tốt hơn về sau.

Xử nghiêm kẻ côn đồ

Ông Trần Hoài Phương cho hay, hành động của nhóm thanh niên tại sân bay Thọ Xuân có tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, lại diễn ra ở nơi nhạy cảm về an ninh. “Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án. Nhân viên hàng không bị đánh đã được đưa đi giám định thương tật, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố hình sự”, ông Phương nói.

Được biết, chiều 25/11, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng, theo dõi đặc biệt với 3 đối tượng hành hung nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân.

Sau sự việc trên, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Hàng không Việt Nam. Theo Bộ này, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, có biện pháp thích đáng đối với những đối tượng có hành vi côn đồ đối với nhân viên hàng không trong vụ việc nêu trên.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chiều 25/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Xứng, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã trực tiếp chỉ đạo cho cơ quan công an tỉnh, ngành chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng hành hung nhân viên hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân xảy ra chiều 23/11/2018. Trả lời câu hỏi, một trong những đối tượng hành hung nhân viên hàng không là con trai nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (là ông Lê Văn Biền, nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nghỉ hưu từ năm 2015), liệu phía cơ quan chức năng có “nể nang” trong quá trình xử lý? Ông Nguyễn Đình Xứng cho biết tôi đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật, bất kể đó là người thân của ai hay lãnh đạo nào. Việc xử lý nghiêm đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật mới tạo được sự đồng thuận của dư luận. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, điều tra. Theo tìm hiểu của phóng viên, thì Lê Trung Dũng (thường trú tại thị trấn Thọ Xuân, là một trong 3 đối tượng có hành vi chửi bới, hành hung nữ nhân viên hàng không) là con trai của ông Lê Văn Biền (nguyên là chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nghỉ hưu từ năm 2015). Dũng là đối tượng bị nghiện ma túy đã nhiều năm. Chiều tối ngày 25/11, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. Hoàng Lam



Cục Hàng không yêu cầu tăng cường trấn áp hành vi gây rối sân bay Ngoài việc yêu cầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường trấn áp các hành vi vi phạm trật tự công cộng tại sân bay, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã cấm bay đối với 3 thanh niên côn đồ trong vụ việc tại Thọ Xuân.

Khởi tố vụ án hành hung nhân viên tại Cảng hàng không Thọ Xuân Chiều tối 25/11, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc nhân viên hàng không bị hành hung tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Con trai nguyên chủ tịch huyện tham gia đánh nữ nhân viên hàng không Trao đổi với Tiền Phong sáng 25/11, một lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân xác nhận, một trong những đối tượng tham gia đánh nữ nhân viên hàng không là con trai nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. Đây là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm cố định.

Cấm bay ba nam thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không Cục Hàng không Việt Nam thông tin, cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh hóa và huyện Thọ Xuân để xử lý ba đối tượng về hành vi côn đồ hành hung nhân viên hàng không, gây rối trật tự công cộng.

Chưa khởi tố vụ nữ nhân viên hàng không bị 3 thanh niên hành hung Sáng 25/11, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Lê Như Anh - Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc nhân viên hàng không bị hành hung tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Hiện cơ quan công an an chưa có quyết định khởi tố vụ việc này.

Lê Hữu Việt