Nhân viên Vietjet bị 3 thanh niên hành hung ở cảng hàng không

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài 2 phút 2 giây ghi lại cảnh nhóm người trong đó 1 người đã tát vào mặt một nữ nhân viên hàng không mặc bộ đồ đỏ, sau đó đạp vào người khiến nữ nhân viên này ngã xuống đất. K hi thấy đồng nghiệp của nữ nhân viên quay video, một người khác chỉ tay quát tháo, kèm những lời nói tục tĩu. Chưa dừng lại đó, người còn lại đã lao vào chỗ An ninh cảng hàng không Thọ Xuân hành hung.

Trước hành động của nhóm người này, lực lượng An ninh cảng nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân khống chế các đối tượng, lập biên bản và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý.