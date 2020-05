Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện

Còn BN Đặng Văn Bé (36 tuổi, quê Nghệ An) tỏ ra vui mừng khi được thông báo khỏi bệnh sau một lần tái nhiễm. Anh chia sẻ, khi dịch COVID-19 bùng phát anh sống tại Đức. Thời điểm đó, tại Đức có hàng nghìn ca nhiễm và có trường hợp tử vong. Do cảm thấy không an toàn do đó anh trở về Việt Nam.

"Ở Đức, tôi không có triệu chứng, biểu hiện gì bất thường. Nhưng về Việt Nam, tôi ở trung tâm cách ly tại Sơn Tây, cùng phòng với ca bệnh số 109, là giảng viên đại học từ Anh trở về. Sau khi ca bệnh 109 được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới TƯ điều trị, tôi bắt đầu có biểu hiện ho, số nhẹ và mỏi lưng. Bác sỹ xét nghiệm kết quả dương tính, do đó tôi nhập viện điều trị", anh Bé nói. Trao đổi với phóng viên, GS.TS Nguyễn Văn Kính – Chuyên gia cao cấp, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cho biết, sau quá trình theo dõi, điều trị 11 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 nhiều lần. Tất cả các bệnh nhân này đều không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hay có biểu hiện bất thường. Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính, 45% ca bệnh mắc COVID-19 những ngày đầu nhập viện không có biểu hiện lâm sàng ngay. Sau một tuần, diễn biến lâm sàng nặng dần lên, biểu hiện tổn thương ngoại biên phổi, ho, sốt. Đối với những ca nặng sau khi tổn thương phổi sẽ dẫn đến suy hô hấp và có nguy cơ tử vong.