Nhiều hộ gia đình ở Nho Quan bị cô lập do mưa lũ

Ngày 21/7, ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều căn nhà của các gia đình sinh sống tại xã Gia Thịnh, Xích Thổ và Gia Thuỷ bị chìm trong nước. Hầu hết đời sống của người dân nơi đây bị cô lập. Trước đó, tối 19/7, lãnh đạo UBND huyện Nho Quan đã đi kiểm tra thực tế về công tác phòng chống lụt bão tại đê Hoàng Long và một số xã nằm trong vùng xả lũ.

Cảnh ngập lụt khiến cuộc sống của người dân Nho Quan gặp nhiều khó khăn.

Vào thời điểm này, tuyến đê bao sông Na của địa phương đã bị nước tràn qua mặt đê kéo dài 500m. Để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân, UBND xã Gia Thủy đã huy động lực lượng tại chỗ kết hợp cùng các đơn vị quân đội, công an, Đoàn Thanh niên huyện Nho Quan tham gia chống tràn, giữ an toàn cho tuyến đê.

Hình ảnh Giáo xứ Đồng Đinh xã Gia Thịnh bị cô lập bởi mưa, lũ. Ảnh: Anna

Đến ngày 20/7, sự cố tràn đê đã được xử lý triệt để, nhưng mực nước dâng cao khiến 15ha trên tổng diện tích 125 ha lúa mùa bị ngập trắng; 2 thôn Liên Phương và Ngọc Nhị xã Gia Thuỷ bị cô lập hoàn toàn. Các thôn Minh Giang, Ngọc Sơn, Tân Sơn, Mỹ Lộc, Cây Xa cũng bị ngập úng cục bộ.

Khi phát hiện tình hình trên, chính quyền địa phương đã vận hành hết công suất trạm bơm Kênh Bầu nhằm tiêu thoát nước nhanh trong đồng đồng thời ổn định đời sống và sản xuất của bà con nông dân. Ngoài ra, xã Gia Thủy đã tuyên truyền vận động người dân di dời tài sản lên cao để tránh bị ngập và lên lên phương án hỗ trợ lương thực, thuốc men.

Nhiều căn nhà bị cô lập bởi mưa lớn. Ảnh. Anna

Đối với xã Xích Thổ, tuyến đê Lợi Hà với chiều dài gần 2km cũng bị tràn khiến 12 hộ dân của địa phương bị ngập sâu trên 1m, hơn 30 hộ ngập dưới 1m, toàn bộ diện tích lúa mùa mới gieo cấy cũng bị ngập trắng.

Để ứng phó với tình huống trên, UBND xã Xích Thổ đã chủ động lực lượng thường trực, kiểm tra và sẵn sàng các phương án ứng cứu và xử lý các sự cố khi có tình huống xảy ra, không để chủ quan lơ là. Đồng thời cấp phát lương thực, thực phẩm, nước sạch để các hộ ổn định đời sống sinh hoạt.

Người dân xã Gia Thuỷ sử dụng thuyền để đi lại.

Hiện tại, nước sông Hoàng Long vẫn ở mức cao, cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tràn, vỡ đê có thể xảy ra tại các xã Gia Thủy và Xích Thổ cùng các xã lân cận. Chính vì thế, UBND huyện Nho Quan cùng chình quyền các xã trên địa bàn đã chủ động tăng cường lực lượng theo dõi thường xuyên các tuyến đê bao, tập trung phân công lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý khi sự cố xảy ra.

Minh Đức