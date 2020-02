Nhiều khách hàng 'phòng chống' dịch Covid-19 bằng bảo hiểm Corona Care

Tôi hiểu mối nguy hiểm của Covid-19 vì nó là chủng mới lại chưa có vaccin chích ngừa. Nó còn nguy hiểm hơn bởi dịch xuất phát từ 1 quốc gia đông dân nhất thế giới nên việc khoanh vùng cách ly, dập tắt dịch là rất khó khăn.

Thời điểm mùa xuân lạnh giá, nồm ẩm cũng thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp cấp phát triển. Việc hạn chế đi vào vùng dịch, hạn chế tiếp xúc người mang mầm bệnh... là vô cùng quan trọng.

Ngoài việc tự thực hiện và nhắc nhở người thân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như khuyến cáo của Bộ Y tế (tăng cường dinh dưỡng, tập thể dục để gia tăng sức đề kháng…), tôi lựa chọn thêm giải pháp được coi là “căn cơ” cho việc đối phó với dịch bệnh, đó là mua bảo hiểm cho cả gia đình.

Tôi biết bảo hiểm Corona Care qua một người quen giới thiệu. Tôi cho rằng đây là một sản phẩm thiết thực và rất nhân văn. Với tôi, khoản chi phí này rất giản dị, thiết thực như là “mua” lấy một sự an tâm cho mình và đóng góp cho đời nếu không dùng đến.

Tự bảo vệ mình chính là chung tay phòng dịch cùng cộng đồng

(Bà Nguyễn Thị Xuân Mai – Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định)

Tôi có thói quen đọc báo, nghe tin tức trên nhiều phương tiện thông tin hàng ngày và hiểu dịch bệnh từ virus Covid-19 rất nguy hiểm, khả năng lây nhiễm cao. Vậy nên, ngay khi có khuyến cáo và hướng dẫn từ Bộ Y tế, tôi quán triệt với mọi thành viên trong gia đình mình thay đổi, thiết lập thói quen sinh hoạt mới để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tôi thấy, dù không hỗ trợ được gì cho các lực lượng chức năng và cơ quan y tế chống dịch, mỗi người chỉ cần có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, hạn chế đến các điểm đông người… chính là đã bảo vệ những người xung quanh.

Tôi biết tới gói bảo hiểm Corona Care của LIAN qua thông tin báo đài, mạng xã hội và người thân giới thiệu. Tôi chọn sản phẩm này vì có ưu điểm nổi trội là mức định phí thấp (chỉ 200 ngàn đồng/ năm), có tính phi lợi nhuận. Hơn nữa, tôi cũng biết, nếu một người “dính” virus này thì những người tiếp xúc xung quanh cũng trong diện lây nhiễm, bị cách ly… Vì thế, tôi cũng đã mua sản phẩm này cho các thành viên trong gia đình.

Bình tĩnh ứng phó bằng giải pháp phù hợp nhất với cá nhân và gia đình

(Chị Phạm Thị Nụ - Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình)

Dịch bệnh do virus Covid-19 không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, giao thương xuất nhập khẩu, mà còn ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt người dân. Từ thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giao tiếp tất cả đều đảo lộn. Nhưng tôi thấy, trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này càng phải bình tĩnh ứng phó. Nhất định mỗi cá nhân phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, rất nên có một sự chuẩn bị phòng xa cho những trường hợp rủi ro như nhiễm bệnh, giảm thu nhập do quá trình điều trị và cách ly… Đó chính là các giải pháp bảo hiểm. Thay vì ngồi đó và lo lắng, tôi đã chọn gói bảo hiểm Corona Care cho mình và người thân để an tâm hơn trong đại dịch này. Nếu không may bị nhiễm bệnh phải tiếp nhận điều trị, tiếp nhận cách ly, dù là được Nhà nước hỗ trợ chi trả hết các khoản chi phí y tế nhưng sẽ yên tâm hơn nếu có thêm một khoản bảo hiểm chi trả tiếp tục cho mình. Khoản tài chính này sẽ chia sẻ bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Ngoài ra, tôi chọn gói bảo hiểm Corona Care còn vì đồng cảm với thông điệp trong đó: “Chung tay đẩy lùi Corona”. Tôi cho rằng, ý tưởng nhân văn của ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN cần được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Phòng dịch, chống dịch và khống chế dịch bắt đầu bằng những hành động đẹp đẽ như vậy.