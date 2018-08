Nhiều lãnh đạo đường sắt bị phê bình nghiêm khắc vì tai nạn liên tiếp

Sau 5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua, trong đó có 3 vụ do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, Bộ GTVT đã đưa ra các hình thức kỷ luật với tổ chức, cá nhân liên quan thuộc quản lý của bộ.



Theo đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình nghiêm khắc: Tập thể Hội đồng Thành viên VNR; Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh; Tổng Giám đốc VNR Vũ Tá Tùng.



Giao Hội đồng Thành viên VNR thực hiện phê bình nghiêm khắc đối với Ban điều hành của Tổng công ty và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc.



Đồng thời, VNR phải triển khai ngay các giải pháp để khắc phục yếu tố chủ quan gây mất an toàn giao thông đường sắt; rà soát lại các quy trình tác nghiệp quản lý an toàn, đặc biệt là các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, tuyệt đối không được xảy ra các vụ tai nạn tương tự...



Bộ trưởng GTVT cũng phê bình nghiêm khắc: Tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt, Cục trưởng Vũ Quang Khôi do không hoàn thành trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động GTVT đường sắt; trách nhiệm trong công tác chỉ đạo đối với lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra của cục.



Cục Đường sắt cũng được giao chủ trì, phối hợp với VNR đánh giá lại quy trình quản lý an toàn sau khi sắp xếp, cổ phần hóa một số đơn vị; đánh giá, củng cố hoạt động của Thanh tra Cục; kiện toàn lực lượng thanh tra đường sắt...



Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm chủ trì, rà soát, tăng cường năng lực cho các cơ sở, trung tâm đăng kiểm để nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện trên toàn quốc...

Trước đó, lãnh đạo Cục Đường sắt và VNR đã có báo cáo Bộ GTVT về hình thức xử lý ký luật cá nhân, tổ chức liên quan tới các vụ tai nạn đường sắt thời gian qua. Trong đó, lãnh đạo các đơn vị này cũng chỉ nhận hình thức phê bình nghiêm khắc, vì chưa tới mức kỷ luật.

Lê Hữu Việt