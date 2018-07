Nhiều ngôi nhà ở Hòa Bình đổ xuống sông Đà

Khoảng 16h ngày 30/7, một số hộ dân tổ 25-26 phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) phát hiện sạt lở móng nhà. Nhiều ngôi nhà cao 2-4 tầng có xu hướng ngả về phía lòng sông Đà phía sau nhà.



Nhận được tin báo, chính quyền huy động lực lượng sơ tán dân khẩn cấp. 5 ngôi nhà bị sạt lở nhiều nhất được ưu tiên di dời trước. Đến 18h30, những ngôi nhà này lần lượt đổ ụp xuống sông sau tiếng nứt gãy lớn.

Lực lượng chức năng thành phố Hòa Bình đã phong tỏa khu vực xảy ra sụt lún. “Chúng tôi khảo sát, thấy khoảng 25 ngôi nhà khác bắt đầu xuất hiện sụt lún nên đã di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn”, lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết.



Hiện tại, thủy điện Hòa Bình đã đóng tất cả cửa xả đáy. Mực nước trên sông Đà rút nhanh.



Trước đó ngày 27-29/7, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Hòa Bình cũng như các tỉnh thành miền Bắc có mưa lớn. 95 ngôi nhà ở huyện Đà Bắc và Tân Lạc bị sập do sạt lở đất đá. Bốn tỉnh lộ và đường Trường Sơn A bị tắc do sạt ta luy dương và ngập sâu.

Theo VnExpress