Nhiều người khai đã nhận tiền, bị xúi giục gây rối ở Bình Thuận

Thiệt hại lớn

Ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc gây rối, đốt xe công vụ tại trụ sở cơ quan nhà nước.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, ghi hình hơn 10 ô tô công vụ bị đốt cháy, đập phá tại trụ sở cảnh sát PCCC ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Bắc Bình. Các phòng làm việc, thiết bị chữa cháy bị các đối tượng quá khích phá hoại cũng được cơ quan chức năng kiểm tra, thu thập để phục vụ điều tra. Theo thống kê ban đầu, có 60 ô tô, xe máy bị đốt cháy, phá hỏng và làm 78 cán bộ chiến sĩ công an bị thương.

Trong đó, tại thành phố Phan Thiết vào đêm 10/6, có 3 ô tô và hơn 20 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, có 1 ô tô bị đập nát, cổng chính trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và vọng gác bị đập phá, nhiều đoạn tường rào bị sập; nhiều phòng làm việc của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Nội vụ bị đập phá, đốt cháy. Tài sản bên trong bị đập phá hư hỏng hoặc lấy mất. Các đối tượng quá khích đã làm 44 cán bộ chiến sĩ công an bị thương.

Trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tuy Phong và Bắc Bình, các đối tượng quá khích đã thiêu rụi 1 xe chở cảnh sát cơ động, 1 xe cứu thương, 1 ô tô và 1 xe máy của lực lượng công an huyện. Ngoài ra, những người gây rối còn làm 4 cảnh sát cơ động bị thương. Trong ngày 11/6, có 10 ô tô bị các đối tượng quá khích đốt, 16 xe máy bị phá hư hỏng, 30 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, vụ việc gây rối ở địa phương vào ngày 10-11/6 vừa qua gây thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản của cơ quan nhà nước cũng như thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội, du lịch không chỉ ở địa phương mà còn cả các tỉnh lân cận.

Nhiều ô tô công vụ bị các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy gây thiệt hại nặng. Ảnh: Ngô Bình.

Cho tiền, kích động người dân gây rối

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, hiện công an đang làm việc với hơn 80 đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy trụ sở cơ quan nhà nước. Đồng thời, công an đang tạm giữ hơn 200 xe máy của các đối tượng quá khích để củng cố hồ sơ phục vụ điều tra.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do bị kích động và có người cho tiền để tham gia cùng đoàn người quá khích đập phá, ném gạch đá, bom xăng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đập phá cơ quan nhà nước, đốt xe công vụ. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Thuận cũng bắt Ngô Duy Nam (ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi cho tiền người khác với mục đích gây rối.

Đại tá Đào Ngọc Nghĩa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, qua khai thác các đối tượng này cho thấy, nhóm đối tượng cầm đầu đã có chuẩn bị từ trước và tính toán phương án để kích động, gây rối. Cụ thể, các đối tượng này đã mua xăng, tập kết gạch đá để ở vị trí thuận lợi. Khi có vụ việc có thể dễ dàng sử dụng gạch, đá và xăng chống đối lại lực lượng chức năng. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang phân loại các đối tượng, sau đó sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.

Trong ngày 13/6, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc với lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Bình Thuận để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý vụ gây rối, các đối tượng quá khích đập phá, đốt cháy trụ sở cơ quan nhà nước vào tối 10-11/6.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc các đối tượng kích động, phá hoại tài sản nhà nước, tấn công lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an. Bộ trưởng Công an xác định người dân bị kẻ xấu lôi kéo, kích động nên mới có những hành vi bộc phát. Các lực lượng trong khi làm nhiệm vụ cần kiềm chế đối với những người bị xúi giục nhưng cũng cương quyết trấn áp các đối tượng cầm đầu, các đối tượng quá khích, cố ý hủy hoại tài sản nhà nước, chống đối người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: Các cấp, các ngành đề cao cảnh giác, sẵn sàng lực lượng xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tục manh động, có những hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, tránh lòng yêu nước bị lợi dụng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Người đứng đầu Bộ Công an cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận luôn đề cao cảnh giác bởi các thế lực thù địch chắc chắn sẽ không từ bỏ âm mưu, lôi kéo kích động nhân dân gây rối trật tự.

Ngô Bình - Mạnh Thắng