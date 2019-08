Nhiều người liều mình nhảy lầu thoát thân trong vụ cháy lớn tại Cà Mau

Quảng cáo

SUY THẬN ĐỘ 2 khiến tôi hoa mắt chóng mặt, đi tiểu đau tức - Thật may khi biết cách này!

Ngày 30/8, ông Trần Bảo Toàn, Chủ tịch UBND phường 7 (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chữa cháy quần với giặc lửa và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 8 giờ sáng nay.

Hiện trường 4 căn nhà phố bị thiệt hại hoàn toàn

Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn vải sợi và quần áo may sẵn của hiệu buôn Hải Dung trong chợ phường 7 (thành phố Cà Mau). Ngoài ra, có 4 người trong cùng gia đình bị thương do nhảy lầu thoát ra khỏi đám cháy và 1 chiến sĩ công an bị thương trong quá trình chữa cháy.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang chữa trị tích cực cho các nạn nhân trong vụ cháy. Riêng bà Tuyết Nhanh bị thương nặng, theo dõi theo hướng nghi chấn thương sọ não và người nhà có yêu cầu chuyển tuyến trên để chữa trị.

Lực lượng chức năng khảo sát thiệt hại

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 29/8, lửa bốc lên từ một căn nhà phố và lan nhanh sang 4 căn hộ cùng của hiệu buôn Hải Dung. Lực lượng PCCC Công an phường 7, Công an tỉnh Cà Mau đã điều động 3 xe chữa cháy đến dập lửa thâu đêm.

Ông Trần Bảo Toàn cho biết, đám cháy bốc lên từ những căn nhà phố kinh doanh vải sợi, quần áo may sẵn với số lượng hàng hoá lớn nên đã bắt lửa nhanh, hàng hoá dễ cháy và khó dập tắt đám cháy. Lực lượng chữa cháy quần với giặc lửa suốt đêm đến sáng nay mới dập mắt hoàn toàn.

Sáng ngay (30/8), Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và huy động lực lượng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại đám cháy tại hiệu buôn Hải Dung của ông Hoàng Dư Hải.

Nguyễn Tiến Hưng