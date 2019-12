Nhiều người Trung Quốc đến Nha Trang thuê nhà tổ chức đánh bạc

Ngày 10/12, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có báo cáo giải trình các ý kiến cử tri liên quan đến tình trạng người Trung Quốc làm ăn trái phép ở địa phương này trong thời gian qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm qua tỉnh kiểm tra 3 vụ việc, phát hiện 24 đối tượng đánh bạc trái phép (trong đó có 8 đối tượng quốc tịch người Trung Quốc) dưới hình thức ăn thua bằng tiền và một đối tượng người Trung Quốc có hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo báo cáo, gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người Trung Quốc đến địa bàn TP Nha Trang thuê nhà, sử dụng Internet để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Các đối tượng tổ chức đánh bạc thường gắn với hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi để cờ bạc, kéo theo các băng nhóm đòi nợ thuê, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Trong tháng 4/2019, Công an TP Nha Trang phát hiện 70 người Trung Quốc nghi sử dụng công nghệ cao trong một khách sạn tại TP Nha Trang để lừa đảo. Tháng 6/2019, công an phát hiện tại 3 nhà nghỉ ở TP Nha Trang có 24 người, trong đó có 22 người Trung Quốc sử dụng mạng Internet để đánh bạc xuyên quốc gia.

Công an TP Nha Trang bắt giữ nhiều người Trung Quốc đánh bạc vào tháng 4/2019. Ảnh do công an cung cấp