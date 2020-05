Nhiều phường ở Quận 2 TPHCM sẽ được sáp nhập

Quảng cáo

Ngày 11/5, Tổ Đại biểu Quốc Hội gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM), ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) và bà Trịnh Ngọc Thúy (Phó Chánh án TAND TPHCM) đã tiếp xúc cử tri quận 2 trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 14.

Dù cử tri rất đông nhưng Ban Tổ chức chỉ giải quyết cho 90 người đại diện cho 11 phường có thư mời vào hội trường. Nhằm bảo đảm an toàn về phòng chống dịch COVID-19, các cử tri trước khi vào hội trường phải làm tờ khai y tế và đảm bảo giãn cách 2 m.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 15 ý kiến cử tri đề cập đến dự án Luật Thanh niên, Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, giá điện... Cử tri Nguyễn Tiến Nhân đề nghị cho biết việc sáp nhập phường Bình An và Bình Khánh (quận 2) có thực hiện được không và việc sáp nhập này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết theo nghị quyết của Quốc hội, các xã, phường có diện tích dưới 500 ha và dân số dưới 16.000 người phải tổ chức sáp nhập.

Giai đoạn 1 thực hiện nghị quyết sẽ tổ chức sáp nhập các phường, xã chỉ đạt 50% hai tiêu chí nói trên, tức diện tích dưới 250 ha và dân số chỉ đạt dưới 8.000 người. Do đó, quận 2 có bốn phường thuộc diện phải tổ chức sáp nhập là phường Bình Khánh, phường Bình An, phường Thủ Thiêm và phường An Khánh.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng, UBND quận sẽ xây dựng đề án sáp nhập bốn phường này, tức là sáp nhập phường An Khánh với phường Thủ Thiêm và sáp nhập phường Bình Khánh với phường Bình An. Sau đó UBND Quận 2 sẽ báo cáo UBND TPHCM.

“Trước khi đề án được thông qua, quận sẽ hỏi ý kiến cử tri để sáp nhập, nhằm hạn chế việc xáo trộn, phức tạp trong hồ sơ của người dân”, ông Hưng cho hay.

Các đại biểu Quốc Hội lắng nghe ý kiến của cử tri quận 2

Tại buổi tiếp xúc, mặc dù cử tri không nêu những vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng vẫn dành thời gian thông tin về vấn đề này.

Theo ông Hưng, hôm 7/5, UBND TPHCM đã ban hành chính sách bồi thường, hoán đổi đất đối với các hộ dân thuộc khu 4,3 ha đã được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh quy hoạch. Hiện UBND Quận 2 đang xây dựng kế hoạch thực hiện và sẽ cố gắng làm nhanh nhất để thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết 40 của HĐND TPHCM.

Về việc giao đất cho người dân khu 4,3 ha, Chủ tịch UBND Quận 2 cho biết đang xây dựng kế hoạch hoàn thiện về vị trí, lô đất… và tổ chức hiệp thương với người dân để giao đất.

“Người dân chờ đợi đã lâu, quận sẽ cố gắng xây dựng, hoàn thiện kế hoạch trong thời gian sớm nhất để giao đất”, ông Hưng chia sẻ.

Đối với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh khiếu nại nằm ngoài ranh quy hoạch, do thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa đối thoại với người dân. Hiện nay, dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát nên dự kiến cuộc đối thoại này sẽ diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Phước Hưng

Về khiếu nại của người dân, trước đó, Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM thống nhất đối thoại với các hộ dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường liên quan đến vấn đề nhà đất của dân bị giải tỏa nằm trong hay ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Buổi đối thoại dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 22/2. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng phải tập trung phòng chống COVID-19 nên cuộc đối thoại bị tạm hoãn.

Gần đây nhất, Thanh tra Chính phủ đã có quyết định thành lập Tổ công tác đối thoại với người dân Thủ Thiêm do ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương làm tổ trưởng.

Ngày 8/5 vừa qua, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã lập tổ công tác và ban hành kế hoạch thực hiện các kết luận Thanh tra Chính phủ. UBND TPHCM cũng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm tại dự án này theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các dự án cầu Thủ Thiêm 2, bốn tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm, đấu giá các lô đất đủ điều kiện và sẽ thực hiện chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân khu 4,3 ha phường Bình An, quận 2.

UBND TPHCM đã giao các đơn vị liên quan xin ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về việc tính lãi suất chậm nộp đối với khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, để thực hiện thu hồi.

Liên quan đến sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã có hai kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm của các bộ ngành liên quan và UBND TPHCM và các bộ ngành liên quan. Ngày 20/3, Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM giai đoạn 2010 – 2015. Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Huy Thịnh