Nhiều thành phố đối mặt nguy cơ ngập úng nặng do bão số 3

Bão số 3 chỉ cách đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng 180km vào lúc 4h sáng nay. Dự báo chiều tối đến tối nay, bão số đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình gây ra mưa lớn và gió giật mạnh khắp Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, Bão số 3 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Thậm chí, sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh-Hải Phòng, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Bộ rồi đi sâu vào đất liền khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão nên từ mưa xảy ra liên tục vào kéo dài từ hôm nay (02/8) đến ngày 04/8. Từ sáng nay trên khu vực xuất hiện mưa, mưa vừa. Từ chiều nay có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy gió giật mạnh. Trong đó mưa lớn tập trung nhiều nhất vào đêm nay và sáng mai.

Trong cả đợt (từ 2-4/8), lượng mưa ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam khoảng 120 - 200mm. Các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình khoảng 150 - 250mm. Do mưa lớn, tập trung, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng và các khu đô thị thấp, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội.

Tại Hà Nội, mưa xuất hiện từ chiều qua. Từ sáng nay có mưa, mưa vừa. Từ chiều và đêm nay (02/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm). Cũng từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, nhất là trên các tuyến phố trũng thấp.

- Nguyễn Hoài