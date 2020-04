Nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn, cảnh báo sạt lở, lũ quét

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh, kết hợp hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày và liên tục, cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai.

Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ gồm dải ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Quảng Nam cũng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm nay, các khu vực trên mưa giảm, riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ, mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Trong khi đó tại Tây Nguyên, từ nay đến ngày mai sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ hôm nay trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, cùng với mưa dông, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đến ngày 26/4 với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.





Nguyễn Hoài