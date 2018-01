Nhiều trường cho học sinh nghỉ để cổ vũ U23 Việt Nam

Thông báo của Trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng

Thông báo nghỉ học ngoại khóa của Trường THPT Yên Dũng, số 1 Bắc Giang để học sinh và giáo viên cổ vũ bóng đá.

Trưa 22/1, trên trang Facebook của Trường THPT Yên Dũng số 1 Bắc Giang đăng tải thông báo: “Thông báo! 15h00 chiều mai (23/01/2018) đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận Bán kết với đội tuyển Qatar tại giải U23 Châu Á. Nhà trường cho học sinh nghỉ học phụ đạo chiều mai (23/1/2018) để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Lịch học chiều mai chuyển sang chiều thứ 4 (24/1/2018). Trân trọng!”.Thông báo ngay lập tức nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhiều phụ huynh và học sinh.Trao đổi với PV Dân trí chiều 22/1, Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh – Hiệu trưởng trường THPT Yên Dũng số 1 Bắc Giang xác nhận, thông tin học sinh đề xuất được nghỉ học để xem bóng đá là có thật.Theo thầy Thanh, hiện toàn trường có khoảng 1.500 học sinh và gần 100 cán bộ giáo viên. Buổi sáng nhà trường tổ chức học chính khóa và buổi chiều, các em hoạt động ngoại khóa hoặc phụ đạo.Do chiều thứ 4 nhà trường không có lịch hoạt động buổi chiều nên BGH đã họp rất nhanh và đồng ý cho học sinh nghỉ học ngoại khóa buổi chiều ngày 23/1 để chuyển sang ngày 24/1 cho toàn trường cổ vũ bóng đá. Thông tin này được toàn bộ học sinh, nhân viên ủng hộ.Trường THPT số 1 Yên Dũng, Bắc Giang không tổ chức cho học sinh xem tại trường, các em xem tại gia đình và các khu dân cư. “Lợi thế của trường học không như các cơ quan hành chính là học theo tiết và trong tuần có một số buổi trống vì thế có thể thay đổi linh hoạt.Hồi chúng tôi đi học, chúng tôi cũng tham gia công tác xã hội khá nhiều. Do đó, nếu trận bóng đá này diễn ra buổi sang thì rất khó. Còn buổi chiều có thể linh hoạt thời khóa biểu sang thứ 4 do chiều thứ 4 còn trống.Tôi nghĩ, giáo dục cho học sinh không chỉ có kiến thức mà còn kỹ năng, thể lực và tình yêu quê hương đất nước. Thời của tôi các thế hệ lớn lên không chỉ học mà còn làm rất nhiều công việc khác nhau. Do đó, các em vừa học, vừa chơi cũng là cách để giúp các em tăng kiến thức, kĩ năng xã hội”, thầy Thanh chia sẻ.Cũng trong ngày hôm nay (22/1), trên trang face book của Trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng, có thông báo: “Tường thuật trực tiếp U23 Châu Á, Việt Nam-Qatar, tại sân trường THPT Thái Phiên. Bắt đầu từ 14h45, ngày 23/1”.Trao đổi với PV Dân trí, cô Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên cho biết, thông tin nhà trường cho học sinh nghỉ vào chiều 23/1 để cổ vũ bóng đá là hoàn toàn chính xác.Tuy nhiên, lịch học chính khóa của nhà trường là các buổi sáng. Buổi chiều, các em được học ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Vì vậy, học sinh chỉ học ngoại khóa để cổ vũ bóng đá hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa.Cô Hà thông tin thêm, do nhà trường có một màn hình Led rất lớn (2,8m) nên BGH quyết định khuyến khích học sinh và giáo viên cổ vũ bóng đá luôn trong trường.“Nhận được thông tin nhà trường cho nghỉ, nhiều học sinh và giáo viên phấn khởi lắm. Thú thực, nếu điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng được, chỉ có màn hình ti vi nhỏ thì chúng tôi chắc không dám cho học sinh xem trong trườngĐặc biệt, nếu để các em tham gia xem bên ngoài nhà trường còn nguy hiểm hơn. Vì thế, khuyến khích học sinh xem trong trường vừa vui, vừa có thể quản lý được các con”, cô Hà chia sẻ.Được biết, một số trường khác cũng có quyết định cho học sinh tạm nghỉ hoạt động ngoại khóa vào chiều 23/1 để cổ vũ bóng đá.

Theo Dân Trí