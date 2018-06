Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu ách tắc hoàn toàn do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài từ hôm qua 23/6 đến nay, khiến lũ quét, sạt lở đất đá, làm tắc nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

Mưa ngập nhiều nơi trên địa bàn Lào Cai, Lai Châu.

Cụ thể, tuyến Quốc lộ 279 từ Văn Bàn, tỉnh Lào Cai sang huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn do sạt lở đất đá. Tại Km60 trên quốc lộ 12, tuyến đường từ Lai Châu đi Điện Biên thuộc xã Noọng Hẻo, cách ngã 3 Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ 12 km do sạt lở hàng trăm mét khối đất đá khiến tuyến đường này cũng bị tê liệt hoàn toàn; Quốc lộ 32 đoạn qua bản Noong Thăng, xã Phúc Than,huyện Than Uyên cũng bị ách tắc. Theo các cơ quan chức năng, do trời vẫn mưa to nên phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể thông đường.

Lũ tại cầu Chu Va, Tam Đường, Lai Châu

Cùng với đó, mưa lũ đã làm trôi một cây cầu cứng qua suối Nậm Mít, thuộc bản Lào, bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên; làm hư hỏng 2 công trình thủy lợi tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Mưa lũ gây ngập nhà dân

Hiện các cơ quan chức năng và các địa phương tỉnh Lai Châu đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, tại các địa phương ở Lai Châu do trời vẫn mưa to, nên việc khắc phục đang gặp nhiều khó khăn.

Theo VOV