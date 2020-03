Nhóm người diễn trò ăn xin ở Hội An là người nhà Phan Văn Anh Vũ?

Theo đó, vào sáng ngày 31/3, tại khi phố cổ Hội An xuất hiện một tốp người ăn mặc nhếch nhác, cải trang người ăn xin rồi tổ chức diễn trò khắp các khu vực công cộng để chụp ảnh, quay phim. Người dân khu phố cổ đã cấp báo chính quyền về sự xuất hiện của một nhóm người này. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh thì được biết đây là một nhóm du khách cải trang, diễn trò để chụp ảnh, quay phim để đăng Facebook.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: Hành vi của nhóm người này là không thể chấp nhận được trong thời điểm TP Hội An cũng như nhân dân cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19. Chính quyền Hội An đã giao cho công an truy vết, điều tra để phạt hành chính theo Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.